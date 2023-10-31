31 октября 2023, 17:10

Волонтер из Реутова Ильнур Сафин получил награду Министерства информации и социальных коммуникаций

Пресс-служба администрации городского округа Реутов
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Руководитель волонтерского штаба из Реутова Ильнур Сафин получил награду Министерства информации и социальных коммуникаций Подмосковья. Министр Екатерина Швелидзе вручила молодому человеку нагрудный знак в виде сердца за развитие волонтерства в регионе.

Награждение прошло в региональном Доме правительства. Областные награды получили «Волонтеры Подмосковья», активисты регионального отделения студотрядов, «Молодой Гвардии», всероссийского студенческого корпуса спасателей и «Добро.Центров», а также волонтеры «серебряного возраста», медики и экоактивисты.

«Наш город отметили на уровне области, на уровне правительства Подмосковья, потому что Реутов считается одним из лучших муниципалитетов, где оказывается добровольческая помощь. Получение награды не считаю личной заслугой. Это итог работы всех добровольцев Реутова», - поделился Ильнур Сафин.

Ильнур стал волонтеров еще в студенчестве и уже около 10 лет помогает людям. Пять лет назад он стал руководителем общественной организации Реутова «Молодая гвардия Единой России». Сегодня в городе к добровольческой работе подключилось более 600 человек из регионального движения «Волонтеры Подмосковья».

«Самое главное, что получаешь от волонтерства - это эмоции, атмосфера, которая возникает при работе, когда ты делаешь какое-то доброе дело, помогаешь человеку, которому это действительно нужно. <…> Кроме волонтерства, мы также активно взаимодействуем с молодежью нашего города, проводим акции, делаем большие мероприятия, фестивали, рассказываем ребятам, как стать добровольцами», - поделился Ильнур.

Сегодня в Подмосковье работает более 400 волонтерских организаций. На цифровой платформе volontermo.ru зарегистрировано более 40 тысяч добровольцев. Их объединило региональное движение «Волонтеры Подмосковья», созданное по инициативе губернатора Андрея Воробьева в 2020 году. За три года волонтеры совершили более 5,5 тысячи добрых дел и провели более 8,7 тысячи мероприятий.

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Волонтеры Реутов
31 октября 2023, 18:58
Программа наставничества для предпринимателей начнется в Подмосковье 2 ноября
Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области
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Акселерационная программа наставничества 2.0. для предпринимателей Подмосковья стартует 2 ноября. К участию приглашают представителей бизнеса, применяющих специальный налоговый режим.

Участников программы ждут вебинары по увеличению продаж, маркетингу, упаковке продукции и других аспектах, необходимых для ведения бизнеса. В конце обучения предпринимателям предстоит защитить свои проекты перед экспертной комиссией.

Участие в проекте бесплатное. Узнать о программе обучения и зарегистрироваться можно по ссылке. Чтобы стать наставником проекта, необходимо заполнить анкету.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что пропускную способность терминально-логистического центра «Белый Раст» в Дмитрове увеличат благодаря сотрудничеству с Китаем.

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Инвестиции Бизнес
31 октября 2023, 18:32
Фестиваль единоборств пройдет в Клину 11 ноября
Unsplash
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Масштабный фестиваль единоборств состоится в Клину 11 ноября в 14:00. Принять участие смогут все желающие вне зависимости от возраста.

В программу мероприятия включены выступления спортсменов-единоборцев, а также показательные бои. Борцы выступят в таких стилях, как: самбо, кок-бокс, карате и других. Все желающие смогут попробовать свои силы в жиме лежа и рывке гири, а также поучаствовать в лотерее.

Помимо этого, гости фестиваля Сергей Агаджанян по прозвищу Русский Халк и Сергей Чуприна продемонстрируют сценический силовой экстрим.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о строительстве 13 крупных спортивных объектов.

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Клин Спортсмены
31 октября 2023, 18:14
Усадьбу Тимохово-Салазкино отреставрировали в Видном
Дарья Московцева
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В советские годы на территории Тимохово-Салазкино размещался пионерский лагерь, а совсем недавно здесь провели масштабную реставрацию, превратив исторический усадебный комплекс в новую точку притяжения для жителей города и туристов.

Так, на месте бывших Тимоховских торговых рядов открылся фуд-корт и фермерский рынок, где можно приобрести свежую продукцию от местных производителей. Рядом работает ресторан и кафе-библиотека.

После трапезы посетители могут провести время в одной из мастерских, в музее или прогуляться по дорожкам благоустроенного усадебного парка.

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Видное
31 октября 2023, 17:58
Министерство благоустройства рассказало о планах по преображению Подмосковья в 2024 году
Unsplash
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Министерство благоустройства поделилось планами по преображению Московской области в 2024 году. В ведомстве сообщили, что в регионе приведут в порядок пешеходные зоны, площади и набережные.

Так, в Дзержинском обустроят сквер Громцева, в Дубне обновят улицу Центральную, а в в Дмитрове реконструируют Советскую площадь. Помимо этого, в Протвине приведут в порядок Лесной бульвар, а Воскресенск получит обновленный Ледовый дворец «Химик».

Также преображение затронет Луховицы, Сергиев Посад, Волоколамск и другие округа. В ведомстве уточнили, что каждый из запланированных объектов уникален и предназначен для обогащения городского ландшафта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об обновленной набережной озера Киово в Лобне. Там обустроили места для активного и спокойного отдыха.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство

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