Волонтер из Реутова Ильнур Сафин получил награду Министерства информации и социальных коммуникаций

Награждение прошло в региональном Доме правительства. Областные награды получили «Волонтеры Подмосковья», активисты регионального отделения студотрядов, «Молодой Гвардии», всероссийского студенческого корпуса спасателей и «Добро.Центров», а также волонтеры «серебряного возраста», медики и экоактивисты.

«Наш город отметили на уровне области, на уровне правительства Подмосковья, потому что Реутов считается одним из лучших муниципалитетов, где оказывается добровольческая помощь. Получение награды не считаю личной заслугой. Это итог работы всех добровольцев Реутова», - поделился Ильнур Сафин.

Ильнур стал волонтеров еще в студенчестве и уже около 10 лет помогает людям. Пять лет назад он стал руководителем общественной организации Реутова «Молодая гвардия Единой России». Сегодня в городе к добровольческой работе подключилось более 600 человек из регионального движения «Волонтеры Подмосковья».

«Самое главное, что получаешь от волонтерства - это эмоции, атмосфера, которая возникает при работе, когда ты делаешь какое-то доброе дело, помогаешь человеку, которому это действительно нужно. <…> Кроме волонтерства, мы также активно взаимодействуем с молодежью нашего города, проводим акции, делаем большие мероприятия, фестивали, рассказываем ребятам, как стать добровольцами», - поделился Ильнур.

Сегодня в Подмосковье работает более 400 волонтерских организаций. На цифровой платформе volontermo.ru зарегистрировано более 40 тысяч добровольцев. Их объединило региональное движение «Волонтеры Подмосковья», созданное по инициативе губернатора Андрея Воробьева в 2020 году. За три года волонтеры совершили более 5,5 тысячи добрых дел и провели более 8,7 тысячи мероприятий.

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