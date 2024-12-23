Волонтер из Можайска Ирина Паршина стала победителем всероссийской премии

Для долголетов городского округа Истра организовали встречу с Владимиром Плетневым — известным тренером, который разрабатывает свою методику физической культуры для старшего поколения. Истра стала финальной точкой в этом году, где наставник провел мастер-класс.

Теперь эти представительницы серебренного возраста дадут фору молодежи. Владимир Плетнев организовывает такие мероприятия по всему Подмосковью и предлагает не просто набор физических упражнений, а дает людям импульс для того, чтобы они поверили в себя и собственные силы.

«Владимиру Николаевичу интересно проводить занятия с замотивированными участниками, которые с удовольствием пробуют упражнения, даже самые сложные. Наши участники его устроили, ведь они практически все подготовлены, многие упражнения для них - не в новинку, так как они занимаются скандинавской ходьбой и различными практиками: „здоровая спина“, „цигун“, „дыхательная гимнастика“ и т. д., владеют огромным перечнем упражнений, которые проводятся в наших клубах», - отметила руководитель «Активного долголетия» Оксана Мощицкая.

На мастер-класс пришло более 80 долголетов. Плетнев не только показал самые важные упражнения, но и провел небольшую лекцию о том, как приучить себя к спорту.

Владимир Плетнев хочет научить и других, чтобы его дело не останавливалось и вывести этот проект на всероссийский уровень. За два с половиной месяца его мастер-классы посетило более 3000 человек по всему Подмосковью.