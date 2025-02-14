Волонтер из Лобни отправился на ликвидацию разлива мазута в Черном море

Совместными усилиями волонтеры проводили очистку пляжей Анапы, Благовещенской косы и Витязева, пострадавших от загрязнения мазутом.

Волонтеры использовали различные методы и инструменты. В частности, песок тщательно просеивали через сетчатые ящики, обычно используемые для хранения овощей. Также применялись специальные сеялки, сети и даже ковры.

Стоит отметить, что в округе уделяется особое внимание развитию волонтерского движения. Активно функционируют отделения таких организаций, как «Волонтеры Подмосковья», «Молодая Гвардии Единой России» и другие волонтерские объединения, чьи участники регулярно оказывают помощь в организации и проведении различных общественно значимых мероприятий.