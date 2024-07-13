Волонтер из Химок передала помощь приюту для бездомных собак GetDog
Лидер движения общественной поддержки городского округа Химки Олеся Климачева помогла приюту для собак GetDog. Питомцы получили диетический корм, расходные материалы, медикаменты и многое другое.
Сейчас в приюте содержат более 600 собак. Волонтеры обратились к Олесе с просьбой о помощи.
«Помощь приютам для животных нужна всегда и оказать её может любой желающий. Благодаря нашей поддержке четвероногие друзья могут вновь научиться контактировать с человеком и доверять ему. Все это помогает в дальнейшем быстрее пристроить их в новую любящую и заботливую семью», - рассказала активистка Олеся Климачева.
В Химках открыто восемь приютов для бездомных животных. На интерактивной карте организаций Подмосковья отмечены два из них.
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