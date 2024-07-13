Волонтер из Химок передала помощь приюту для бездомных собак GetDog

Сейчас в приюте содержат более 600 собак. Волонтеры обратились к Олесе с просьбой о помощи.

«Помощь приютам для животных нужна всегда и оказать её может любой желающий. Благодаря нашей поддержке четвероногие друзья могут вновь научиться контактировать с человеком и доверять ему. Все это помогает в дальнейшем быстрее пристроить их в новую любящую и заботливую семью», - рассказала активистка Олеся Климачева.

В Химках открыто восемь приютов для бездомных животных. На интерактивной карте организаций Подмосковья отмечены два из них.

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