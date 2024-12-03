Волонтер из Богородского округа стал победителем областного конкурса

Среди номинаций областного конкурса «Волонтер года - 2024» были «Экологическое волонтерство», «Социальное волонтерство», «Надежный тыл», «Наставник года», «Командный дух», «Медиаволонтерство», «Многолетний вклад», «Герои», «Серебряное волонтерство» и другие. Всего на отборочный этап конкурса было подано 217 заявок из 57 муниципалитетов Подмосковья.

Активист волонтерского корпуса Богородского округа Александр Кокорев победил в номинации «Открытие года». Александр получил награду за активное участие в добровольческой деятельности, а также за работу над социально значимым проектом.

«Волонтерство для меня - это возможность формировать собственное будущее и участвовать в жизни общества, помогая делами своему округу и региону. Ведь каждое доброе дело, каждая инициатива - это шаг к созданию среды, в которой мы хотим жить. Недавно прошел финал конкурса „Волонтер года-2024“. Я был в „Сириусе“, поэтому вместо меня поехал папа. Он рассказал, как много людей пришло поддержать друг друга и поделиться своими историями, как грандиозно проходило мероприятие! Когда я узнал о победе в номинации, я обрадовался и ощутил гордость за весь наш волонтерский корпус. Это не только личная награда, но и признание всей команды волонтеров нашего округа!» - рассказал Александр Кокорев Волонтерский корпус Богородского округа был создан при содействии отдела молодежной политики администрации округа во время пандемии в 2019 году.

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