Волонтер Александр Козлов из Чехова отправился помогать жителям Курска

Александр Козлов из Чехова участвовал в гуманитарных миссиях на Донбассе и в освобожденных территориях. Теперь он отправился с подобной целью в Курскую область.

Там организовали распределительный центр. В нем волонтеры грузят гумпомощь: продуктовые наборы, детское питание, средства личной гигиены.

Также добровольцы будут помогать жителям, потерявшим кров и имущество. Из Чехова уже отправили более тонны гумпомощи в Курскую область.

Сейчас сбор продолжается. Он проходит в Чехове в общественной приемной «Единой России», Центре поддержки участников СВО и их семей и в ДК «Дружба».

Отметим, что в 2023 году за вклад в волонтерскую деятельность Александру Козлову вручили премию «Герой нашего времени» в номинации «Помощь без границ».

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