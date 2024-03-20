Волоколамские лесничие рассказали школьникам о пожарной безопасности

Как рассказали в комитете лесного хозяйства Московской области, по прогнозам синоптиков, пожароопасный сезон 2024 года в регионе ожидается довольно напряженным, поэтому знать, как защитить лес от огня, должен каждый.

Ребятам рассказали, что может спровоцировать лесные пожары и о последствиях этого стихийного бедствия. Специалисты объяснили школьникам, как вести себя в чрезвычайной ситуации, а также дали подробную инструкцию по соблюдению пожарной безопасности с номерами телефонов экстренных служб.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье свыше 19 тысяч спасателей и пожарных, ежедневно готовых прийти на помощь.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».