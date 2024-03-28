28 марта 2024, 17:52

Волков принес соболезнования семье погибшего в «Крокусе» сотрудника администрации Люберец

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Глава городского округа Люберцы Владимир Волков принес соболезнования семье начальника управления дорожного хозяйства и развития дорожной инфраструктуры администрации муниципалитета Олега Шиховцева, героически погибшего при теракте в Crocus City Hall. Мужчина закрыл собой своих близких, когда в зале началась стрельба.

На концерт группы «Пикник» 22 марта Шиховцев пошел вместе с супругой Галиной и старшей дочерью.

Когда в зале террористы начали расстреливать людей, он закрыл своей спиной семью. Близкие не сразу нашли его имя в списках погибших и пострадавших. Только 27 марта стало известно, что его фамилия есть среди тех, кто погиб в концертном зале.

«Олег погиб как герой, закрыв собой семью. Ему было 42 года. Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким Олега: у него остались жена и трое детей. Окажем семье всю необходимую помощь. Олег, спасибо за всё. Светлая память», - подчеркнул Волков.

В сфере дорожного хозяйства Шиховцев работал более двадцати лет. Глава Люберец отметил, что он был настоящим профессионалом своего дела, грамотным и ответственным, с активной жизненной позицией. Увлекался спортом, любил хоккей, много путешествовал.

Люберцы Стрельба в Crocus City Hall
28 марта 2024, 18:02
Кровли более 70 многоквартирных домов отремонтируют в Клину до 2025 года
Администрация Клин г.о.
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Ремонт кровель продолжается на территории Клина. Благодаря комфортной погоде в настоящее время проводятся работы как на скатных кровлях, так и на плоских крышах.

Сейчас ремонтные работы активно ведутся на нескольких адресах в городе: на улице Мечникова, дом № 12; в военном городке Клин-5; на улице Центральная, дом № 55; а также в Высоковске на улице Владыкина, дом № 14.

Работы осуществляются компанией «Лидер Строй» под надзором ГБУ «УТНКР», Фонда капитального ремонта общего имущества МКД Московской области, жителей и администрации городского округа Клин.

Планируется, что кровли отремонтируют в 71 многоквартирном доме за период с 2023 по 2025 годы. На данный момент ремонт завершен полностью в 26 домах, а на 11 объектах работы продолжаются.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Клин Ремонтные работы
28 марта 2024, 18:01
ЦППК назначит компенсационные автобусы по будням в апреле
Медиасток.рф
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График движения пригородных поездов Савеловского направления скорректируют в апреле. На этом фоне ЦППК назначит компенсационные автобусы по будням.

Расписание автобусов сформируют, исходя из корректировок графика движения электропоездов. Пассажиры смогут совершить поездки по проездным документам на пригородные поезда, действительные на данном маршруте.

ЦППК напоминает, что фактическое время отправления зависит от дорожной ситуации по маршруту следования.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что более тысячи дорог приведут в порядок в Подмосковье в 2024 году.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Автобусы
28 марта 2024, 17:59
Швейная фабрика «Симлес» из Орехово-Зуева выпустит коллекцию спортодежды
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Швейная фабрика «Симлес», работающая в Орехово-Зуеве, увеличила производственную мощность в пять раз. В скором времени предприятие выпустит собственную коллекцию одежды, рассказали в пресс-службе администрации городского округа.

Активно развиваться фабрика начала полтора года назад. Тогда из ее цехов выходило порядка трех тысяч комплектов одежды. Однако сегодня их количество увеличилось до 15-20 тысяч.

«Симлес» делает упор не только на расширение модельного ряда, но и на технологии. Руководство предприятия строит большие планы: к концу года здесь намерены выпустить собственную коллекцию инновационной спортивной одежды.

Пока продукция «Симлеса» находится в сегменте «Премиум», но руководство фабрики не исключает возможность выхода на «Эконом». В перспективе компания планирует расширить производство.

Одежда Орехово-Зуево Технологии
28 марта 2024, 17:58
Авиационно-космическому Кубку по хоккею с шайбой присвоили имя летчика Сергея Богдана в Подмосковье
Пресс-служба администрации города или района
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Авиационно-космическому Кубок по хоккею с шайбой получил имя героя России, заслуженного летчика-испытателя Сергея Богдана. Команда под его руководством ежегодно входила в число победителей турнира.

Как рассказали в администрации Жуковского, соревнования проводят среди авиационно-космических команд России. Им присвоили имя героя путем голосования в день его рождения - 27 марта.

С момента создания турнира капитан команды «Сухой» Сергей Богдан внес большой вклад в его развитие. Коллектив ежегодно входил в число победителей.

«Сергей Богдан - не только профессиональный пилот, но и мужественный человек, спортсмен с разнообразными интересами, являющийся образцом для влюбленных в небо и в спорт», - отметили в ведомстве.

Сергей Богдан начал карьеру в 1991-м году, а с 1993-го он занимал разные должности в государственном летно-испытательном центре Министерства обороны. В 2000-м году его наградили Орденом Мужества, а в 2006-м присвоили звание заслуженного летчика-испытателя России.

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Спортсмены Жуковский

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