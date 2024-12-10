Волгоград изучит опыт Подмосковья по обращению со строительными отходами

По мнению специалистов отрасли, Подмосковье - безусловный лидер в организации обращения со строительными отходами в России. Эксперты особенно отмечают проработанность нормативной базы, комплексные меры контроля и развитую сеть перерабатывающих предприятий.

В конце 2023 года в регионе было 79 перерабатывающих комплексов, а сейчас их уже 86, причем 17 из них принимают смешанные отходы, переработка которых более сложная.

Соглашения о сотрудничестве в сфере обращения со стройотходами заключены с Донецкой народной республикой и Курской областью. Готовятся к подписанию документы о взаимодействии со Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской, Владимирской и Калужской областями.

Сделать акцент на сборе вторичного сырья призвал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Фракции, которые представляют интерес для комплексов по переработке отходов, нужно отбирать из общего объема ТКО как можно раньше - это важный шаг на пути реализации проекта экономики замкнутого цикла.