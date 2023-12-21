Волейбольный турнир памяти Марины Прониной прошел в Щелкове

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Шоу «Чемпионы» Ильи Авербуха пройдет в Балашихе в день открытия нового катка — 24 декабря. Программа начнется после официального запуска площадки в Пестовском парке.

Мероприятие состоится 24 декабря в 20:30. Откроют новый каток под открытым небом, после чего начнется ледовое шоу серебряного призера Олимпийских игр 2002 года, чемпиона мира, Европы и России Ильи Авербуха. Вход для зрителей праздничной программы бесплатный.

Мероприятие организовано при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области. Шоу «Чемпионы» проходит на ледовых площадках во многих городах региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша новогодних мероприятий, которая пополняется каждый день.

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