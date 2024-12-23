23 декабря 2024, 22:19

Волейбольный клуб «Заречье-Одинцово» победил на чемпионате России

ВК "Локомотив"
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Волейбольный клуб «Заречье-Одинцово» одержал победу над одним из лидеров Суперлиги — калининградским «Локомотивом». О этом рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Подмосковья.

В заключительном матче 2024 года команда «Заречье-Одинцово» вырвала победу в напряженной борьбе, завершившейся со счетом 3:2.

«Потрясающая победа в финальном матче уходящего года! Наше „Заречье“ в Калининграде выиграло у серебряного призера страны - „Локомотива“ - 3:2. Пятая победа подряд!» - сказал министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

Этот результат укрепил позиции подмосковных волейболисток на четвертом месте в таблице чемпионата России.

Чемпионат России по волейболу - Суперлига проводится в соответствии с целями федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография».

Россия Суперлига
23 декабря 2024, 19:02
Около 5 тысяч дефектов устранили на детских площадках Подмосковья за год
Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области
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В 2024 году в Московской области выявили и устранили около пяти тысяч дефектов на игровых площадках. Все работы контролировало Министерства по содержанию и государственному жилищному надзору региона.

В число лидеров по устранению дефектов на площадках вошли Одинцово, Химки и Волоколамск. В ведомстве подчеркнули, что исправность игровых элементов - это залог детской безопасности. Именно поэтому инспекторы ежедневно проводят профилактические рейды.

Напомним, что за порчу детских площадок предусмотрена административная ответственность.

Россия Суперлига
23 декабря 2024, 18:33
Мастер-класс тренера Плетнева прошел для клуба «Активное долголетие» в Истре
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Для долголетов городского округа Истра организовали встречу с Владимиром Плетневым — известным тренером, который разрабатывает свою методику физической культуры для старшего поколения. Истра стала финальной точкой в этом году, где наставник провел мастер-класс.

Теперь эти представительницы серебренного возраста дадут фору молодежи. Владимир Плетнев организовывает такие мероприятия по всему Подмосковью и предлагает не просто набор физических упражнений, а дает людям импульс для того, чтобы они поверили в себя и собственные силы.

«Владимиру Николаевичу интересно проводить занятия с замотивированными участниками, которые с удовольствием пробуют упражнения, даже самые сложные. Наши участники его устроили, ведь они практически все подготовлены, многие упражнения для них - не в новинку, так как они занимаются скандинавской ходьбой и различными практиками: „здоровая спина“, „цигун“, „дыхательная гимнастика“ и т. д., владеют огромным перечнем упражнений, которые проводятся в наших клубах», - отметила руководитель «Активного долголетия» Оксана Мощицкая.

На мастер-класс пришло более 80 долголетов. Плетнев не только показал самые важные упражнения, но и провел небольшую лекцию о том, как приучить себя к спорту.

Владимир Плетнев хочет научить и других, чтобы его дело не останавливалось и вывести этот проект на всероссийский уровень. За два с половиной месяца его мастер-классы посетило более 3000 человек по всему Подмосковью.

Спортсмены Истра Активное долголетие
23 декабря 2024, 18:22
Лекция о творчестве скульптора Евгения Вучетича пройдет в галерее в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Лекцию «Мечи Победы», посвященную творчеству Евгения Вучетича, проведут в галерее имени Горшина. Жителям Химок расскажут о жизни известного скульптора-монументалиста.

Одна из самых известных работ Евгения Вучетича - скульптура «Родина-мать зовет!», которая установлена на Мамаевом кургане в Волгограде. Присутствующие узнают историю создания монумента.

«Арт-гостиная станет важной культурной площадкой для обсуждения наследия выдающегося мастера. Участники мероприятия смогут познакомиться с биографией Вучетича, его творческим путем и знаковыми работами, которые стали символами героизма и стойкости советского народа в борьбе против фашизма», - рассказала муниципальный депутат Инна Монастырская.

Мероприятие проведут в рамках масштабной программы «Успех в единстве поколений» 26 декабря в 12:00 по адресу: улица Московская, дом № 15.

«Работы Евгения Вучетича стали частью культурного наследия не только Советского Союза, но и всего мира. Они напоминают нам о том, какой ценой была завоевана Победа в Великой Отечественной войне и как важно помнить этот подвиг. Сегодня, в условиях современных вызовов и военных операций особенно важно сохранять историческую память и воспитывать дух патриотизма у подрастающего поколения», - рассказал муниципальный депутат Николай Томашов.

Химки История
23 декабря 2024, 18:21
Лекция об истории создания сверхзвукового самолета пройдет в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Открытый урок, посвященный советскому сверхзвуковому пассажирскому самолету Ту-144, организуют в школе «Перспектива». Присутствующим расскажут об особенностях легендарного воздушного судна и его значимости в отечественной и мировой авиации.

Уникальность Ту-144 заключается в первую очередь в его скоростных способностях. Особенности инженерных решений позволяют самолету преодолевать звуковой барьер.

«Это было событие мирового масштаба, которое продемонстрировало техническую мощь Советского Союза и его стремление к прогрессу. Несмотря на то, что эксплуатация самолета столкнулась с рядом сложностей, Ту-144 стал символом научного и технического прорыва», - рассказала муниципальный депутат Ирина Спирина.

Встречу проведут в рамках патриотической программы «Успех в единстве поколений», основная цель которой - сохранение истории и культурного наследия.

«Сегодня, как и раньше, Россия сталкивается с внешними и внутренними угрозами. И в этих условиях важно помнить, что сила страны заключается в единстве, в уважении к своим корням и готовности защищать интересы Родины», - поделилась муниципальный депутат Наталья Каныгина.

Встречу проведут 26 декабря в 11:30 по адресу: улица Нахимова, дом № 2.

Химки Самолеты История

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