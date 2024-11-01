01 ноября 2024, 13:35

Волейболисты из Волоколамска стали призерами областных соревнований

Пресс-служба администрации Волоколамского г.о.
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«Золотой финал» открытого первенства Одинцовского округа прошел в конце октября в поселке Горки-10. Волоколамские волейболисты в упорной борьбе завоевали место на пьедестале почета.

В финал пробились победители двух отборочных этапов. На площадке сошлись сильнейшие команды из Наро-Фоминска, Можайска и Волоколамска. Каждый матч был напряженным, эмоциональным и непредсказуемым.

Волейболисты из Волоколамска проявили командный дух и стремление к победе. Боевой настрой помог им победить со счетом 2:1 команду из Наро-Фоминска, однако соперники из Можайска оказались сильнее.

В итоге можайская команда стала победителем турнира, «Лама» из Волоколамска получила серебряные награды, а третье место занял «Вымпел» из Наро-Фоминска. Волейболисты «Ламы» Владимир Шматков, Степан Соколов, Захар Метлов и Анна Рыжова признаны лучшими игроками финала.

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Спортсмены Волоколамск
01 ноября 2024, 14:07
БТИ Подмосковья объявило о скидках на свои услуги с 1 ноября
Фото БТИ МО
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Жители Подмосковья смогут получить услуги БТИ со скидками. Сезонное снижение цен действует с 1 ноября на работы по гаражной амнистии и другие услуги бюро.

Услуги по гаражной амнистии с ноября стали на 8% дешевле. Скидка распространяется на физических лиц, обратившихся и оплативших заказ в период действия предложения. Скидка 3% предоставляется на все услуги областного БТИ при оформлении заказа в мобильном офисе «БТИ Московской области».

Срок действия сезонного предложения - с 1 ноября по 1 мая 2025 года.

Постоянную скидку БТИ в размере 5% можно получить при повторном обращении за услугой в течение трех лет с даты последнего заказа. Скидку 10% предоставят мобилизованным, участникам СВО и членам их семей. Такая же скидка положена одному из родителей многодетной семьи Подмосковья.

Ответы на вопросы можно получить через форму обратной связи на сайте БТИ или по номеру горячей линии 7 (498) 568-88-88.

Ранее президент Владимир Путин подписал закон, освобождающий часть россиян от уплаты налога на доход физических лиц (НДФЛ) с материальной выгодой. Что означают изменения и кого они коснутся - в материале 360.ru.

Госуслуги
01 ноября 2024, 13:44
Ремонт начался в школе № 14 в Коломне
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Обновления стартовали в школе № 14 в Коломне. Здесь пройдет масштабная реконструкция. В ее рамках заменят коммуникации и отремонтируют крышу.

Рабочие уже начали выносить из помещений учреждения старую мебель. Затем начнутся работы по отделке и замене коммуникаций.

«На сегодняшний день здесь работают около 30 человек. Подрядчик приступил к демонтажным работам внутри помещений и ремонту кровли. Наша задача сейчас - выполнить работы на крыше до наступления зимнего периода. Демонтаж внутри здания планируем завершить к концу декабря», - сказал заместитель главы городского округа Коломна Сергей Цаплинский.

Представитель подрядчика отметил, что у их компании есть большой опыт капитального ремонта. Работы должны завершить к 1 сентября 2025 года.

Контроль ремонта будет проводить представитель дирекции заказчика капитального строительства. Отметим, что здание одного из крупнейших образовательных учреждений в Коломне построили в 1979 году. С тех пор его капитально не ремонтировали.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Коломна Школы Ремонтные работы
01 ноября 2024, 13:36
Встречу диаспор провели ко Дню народного единства в Серпухове
Пресс-служба администрации г.о. Серпухов
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В преддверии праздника в округе состоялась встреча представителей национальных диаспор. Гости мероприятия поделились культурой своих народов, а также насладились национальной кухней, песнями и поэзией.

На встрече, организованной в Общественной приемной местного отделения партии «Единая Россия», участники обсудили темы единства и дружбы народов.

«Сейчас особенно важно быть вместе, быть едиными. От дружбы народов, от единства и сплоченности зависит общая победа в спецоперации», - отметили в местном отделении партии. Они планируют продолжить проведение встреч в таком формате и развитие сотрудничества между национальными общинами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Серпухов «Единая Россия»
01 ноября 2024, 13:15
Рефери из Воскресенска принял участие в судействе всероссийского турнира
Пресс-служба администрации г.о. Воскресенск
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Всероссийский турнир по боксу памяти заслуженного тренера СССР Леонида Пивоварова прошел в Санкт-Петербурге. Судить поединки на ринге доверили воскресенскому специалисту Александру Катанаеву.

Соревнования собрали более 200 боксеров из городов и регионов страны, в том числе из Запорожской области и Луганской народной республики.

Сотрудник молодежного центра «Олимпиец» Александр Катанаев является судьей всероссийской и международной категорий, а также имеет высшую тренерскую категорию.

Сам он также занимался боксом и успешно выступал на соревнованиях разного уровня. Вместе с командой «Трудовые резервы» Александр Катанаев занял первое место на Кубке СССР. Он также стал победителем чемпионата Казахстана по боксу.

Главными качествами, которые необходимы спортсмену, Александр Катанаев считает дисциплинированность и ответственность. Он уверен, что для достижения высоких результатов необходимо тренироваться ежедневно, так как спорт является серьезной работой.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Бокс Воскресенск

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