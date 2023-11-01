Вокзал на станции Фаустово капитально отремонтировали в Воскресенске

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, здание вокзала было построено в 1864 году. Там полностью обновили кровлю и фасад, укрепили фундамент, а также восстановили архитектурные элементы декора. На вокзале появились новые окна, входная группа и система освещения.

Работы провели и на территории здания. Платформы вымостили брусчаткой, высадили кустарники и туи и заменили уличные светильники.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог. Среди особо важных проектов и М-12 - скоростная трасса от Москвы до Казани.

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