Вокзал на станции Фаустово капитально отремонтировали в Воскресенске
На станции Фаустово в Воскресенске капитально отремонтировали здание вокзала. На его территории провели благоустройство — платформы вымостили брусчаткой, выставили кустарники и установили новое освещение.
Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, здание вокзала было построено в 1864 году. Там полностью обновили кровлю и фасад, укрепили фундамент, а также восстановили архитектурные элементы декора. На вокзале появились новые окна, входная группа и система освещения.
Работы провели и на территории здания. Платформы вымостили брусчаткой, высадили кустарники и туи и заменили уличные светильники.
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