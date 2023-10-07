«Вокруг Левитана». Уникальный парфюм начали предлагать в магазине Звенигородского Манежа

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Посетителям предлагают флаконы с ароматами хвои и цветов, чтобы наслаждаться картинами и одновременно запахами природы, которые так любил художник.

Также на полках книжного магазина в звенигородском Манеже можно найти издания по искусству, психологии, детскую литературу, а также необычные значки, магниты, футболки и сувениры ручной работы.

«Люди с большой охотой покупают вещи с логотипом Звенигорода, литературу, которая связана с мероприятиями Звенигородского музея-заповедника. Хитами продаж стали книги научного сотрудника музея Дмитрия Седова о музыкальном промысле села Шихово», - рассказала продавец Рузана Вурдамян.

Она добавила, что в магазине помимо книг и парфюма можно найти травяные чаи.

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