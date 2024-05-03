Вокальный фестиваль «Майский ветер» прошел в Котельниках

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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Более 60 коллективов собрались на конкурс, представляя свои таланты в пяти возрастных категориях. Руководство конкурса взял на себя профессор Гнесинской академии музыки, почетный профессор Веронской государственной консерватории и Шанхайской консерватории Виктор Забияко.

Все участники получили памятные дипломы за участие в песенном патриотическом марафоне. Главный приз и цифровое пианино вручены фольклорному ансамблю «Русская песня» как абсолютным победителям.

Для победителей подготовили уникальные призы, включая символ конкурса «Майский ветер» - фигурки Журавля, изготовленные руками молодых учеников кружка по дереву.

Напомним, 9 мая участники фестиваля выступят на гала-концерте в Кузьминском лесопарке, куда приглашены все любители патриотической песни.

В следующем году организаторы планируют расширить масштаб фестиваля до регионального уровня, приглашая участников из различных городских округов Подмосковья.