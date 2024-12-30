Вокальный ансамбль в Волоколамске снял музыкальный клип к Новому году

Вокалистки Волоколамского центра культуры и творчества «Родники» снимают новогодний клип в пятый раз. «Забава» - один из самых популярных коллективов в городском округе. Их творчество любят и за пределами муниципалитета, а работы набирают большое количество просмотров в социальных сетях.

В прошлом году вокалистки исполнили композицию «Пять минут», а в этом - «Снежинка».

«Нам помогали люди. Мы искренне благодарны директору „Родников“ Сергею Широкову, Виктору Павельеву, Юрию Павельеву, нашим маленьким актрисам Приходько Анюте, Лебедевой Евочке, Архиповой Ксюше, Шкапкиной Арише, Елтышевой Даше, Киселевой Веронике. Надеемся, что наш клип понравится. Поздравляем всех с Новым годом!», - сказала руководитель «Забавы» Виолетта Маслова.

Посмотреть видео можно на официальной страничке коллектива в социальной сети ВКонтакте.