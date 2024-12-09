Вокальный ансамбль «Созвездие» в Волоколамске отметил 15-летие

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Председатель Совета депутатов Татьяна Шаргаева поздравила коллектив с праздником. Она поблагодарила артистов за преданность искусству, а также вручила благодарственные письма руководителю Наталье Усовой и ее исполнителям. Наталья Усова также получила знак Московской областной Думы «За труды».

Артисты подготовили концерт, в котором показали лучшие номера разных лет. Зрители услышали как традиционные народные песни, так и композиции в современной обработке.

В кульминации концерта прозвучало поздравление директора Центра культуры и творчества «Родники» Сергея Широкова. Он вручил награды и преподнес торт.

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