25 ноября 2024, 11:56

Вокальный ансамбль из Лобни выступил на фестивале народного творчества

Пресс-служба администрации г.о. Лобня
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Ансамбль «Тынды-Рынды» из Лобни представил город на фестивале «Лучшие. Народные. Наши», организованном министерством культуры Московской области. Мероприятие собрало 450 участников из разных городов региона и 1500 зрителей.

На сцене фестиваля звучали народные песни, инструментальные композиции и выступления хореографических коллективов. Лобненский ансамбль «Тынды-Рынды» исполнил яркие вокальные номера, которые вызвали бурные аплодисменты публики.

«Мы гордимся тем, что представляем Лобню на таком важном событии. Атмосфера была удивительной, а количество зрителей говорит о том, что народное творчество востребовано и любимо», - отметили артисты ансамбля.

Финалом фестиваля стало общее выступление: участники исполнили «Калинку-малинку», объединив вокальные и танцевальные коллективы в хоровод.

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Лобня Песни Фестивали
25 ноября 2024, 12:27
Тендер на реконструкцию котельной № 1 объявили в Лотошине
Медиаархив Подмосковья
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Котельную № 1 капитально отремонтируют в Лотошине. Тендер на проведение работ опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.

Как рассказала глава комитета по конкурентной политике Подмосковья Светлана Журавлева, подрядчик проведет инженерные изыскания, подготовит необходимую документацию, проведет реконструкцию и установит новое оборудование в котельной на улице Микрорайон.

Работы проведут по госпрограме за счет регионального и муниципального бюджетов.

Реконструкцию планируют завершить в 2026 году.

За шесть лет в Подмосковье полностью обновят тепловую систему , рассказал губернатор региона Андрей Воробьев. Программа модернизации включает 806 мероприятий на сумму 103 миллиарда рублей.

ЖКХ Ремонтные работы Лотошино
25 ноября 2024, 12:12
Урок игры на гитаре пройдет в Центральном парке Лобни 26 ноября
Медиасток.рф
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На этой неделе в парках Лобни пройдут яркие мероприятия для всей семьи. Жителей ждут мастер-классы, лекции, спортивные активности и праздничные программы.

Сегодня в Центральном парке культуры и отдыха можно будет посетить занятия в вокальной студии. Уже 26 ноября здесь проведут обучение игре на гитаре, а также секцию ориентирования с известным специалистом Александром Черноусовым.

27 ноября в павильоне парка пройдет лекторий в рамках акции «Покормите птиц зимой!». В этот же день в парке Киово организуют творческие мастер-классы и настольные игры.

29 ноября в Центральном парке запланированы занятия скандинавской ходьбой, анимация для детей и веселые старты.

30 ноября гостей парка ждут утренний забег «Пять верст» и вечерняя ретро-дискотека «Молоды душой» для всех старше пятидесяти.

А уже 1 декабря в Центральном парке откроется зимний сезон: будут мастер-классы, зимние забавы и концерт с участием Деда Мороза и Снегурочки.

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Лобня Парки
25 ноября 2024, 12:11
Тендер на капремонт теплосетей объявили в Лосино-Петровском
Медиаархив Подмосковья
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Конкурс в электронной форме на капитальный ремонт тепловых сетей объявили в Лосино-Петровском. Об этом сообщила министр по конкурентной политике Московской области Светлана Журавлева.

Извещение опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок. Подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, разработать и подготовить проектную документацию, а также провести капитальный ремонт тепловых сетей от котельной 8/15 и нескольких участков в городе. Общая протяженность ремонтируемых сетей превышает 850 метров.

Работы финансируются из бюджета Московской области и городского округа Лосино-Петровский в рамках программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и обращения с отходами». Завершить капитальный ремонт необходимо в 2025 году.

ЖКХ Лосино-Петровский
25 ноября 2024, 12:11
Команда из Лобни стала победителем областного турнира по дзюдо
Пресс-служба администрации г.о. Лобня
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В Лобне прошел турнир по дзюдо, посвященный памяти погибших при исполнении сотрудников силовых структур. Соревнования собрали 177 спортсменов из пяти регионов.

Во Дворце спорта Лобни состоялся традиционный турнир по дзюдо «Мемориал Вячеслава Сахнова». Это мероприятие проводится уже одиннадцатый год и собирает команды из Москвы, Подмосковья, а также Тулы, Твери и Рязани. В этот раз участие приняли 24 команды.

Лобненские спортсмены продемонстрировали высокий уровень подготовки и в упорной борьбе завоевали первое место.

Вячеслав Сахнов, в честь которого проводится турнир, родился и вырос в Лобне. В 2008 году он стал героем, участвуя в операции по предотвращению захвата школы в Дербенте. Его действия помогли спецподразделению справиться с задачей.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Лобня Золото

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