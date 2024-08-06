Вокальная студия из Раменского выиграла Гран-при на всероссийском конкурсе

На Всероссийском творческом конкурсе «Семья» главной наградой за песню «А знаешь, все еще будет» отметили трио из Раменского: Елену Клекову, Виктора Гусева и Марию Гусеву.

Кроме того, квартет в составе Таисии Страшкевич, Надежды Лобановой, Алины Дрожжиной и Марии Гусевой отметили дипломом лауреата I степени в номинации «Вокал». Музыканты исполнили «Гимн семьи».

«Президент объявил 2024-й Годом семьи. Это одна из главных составляющих в жизни каждого россиянина, поэтому решение поучаствовать в конкурсе было принято единогласно. Мы очень рады, что жюри так высоко оценило наше исполнение!» - отметила руководитель народного коллектива «Вокальная студия» Елена Клекова.

Напомним, «Вокальная студия» работает во Дворце культуры «Сатурн» в Раменском с 2024 года. В 2015 году коллектив стал народным. Там занимаются исполнители в возрасте от 16 до 45 лет. Они выступают на городских и областных мероприятиях.

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