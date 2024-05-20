Вокалисты из Подмосковья выступят на фестивале «Белый пароход»

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Фестиваль направлен на поддержание традиционных ценностей и демонстрирует обществу, что для достижения успеха необходимы талант, способности и трудолюбие. Отмечается, что в проекте участвуют преимущественно дети со сложной судьбой.

В этом году мероприятие будет проходить с 17 июня по 16 июля в Калужской области. Всего участниками фестиваля станут 146 детей из 43 субъектов России.

Напомним, проект основали председатель правления Хабаровского краевого благотворительного фонда «АРИДИ» Ирина Юрьевская и оперный певец Николай Диденко в 2005 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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