Вокалисты из Подмосковья выступят на фестивале «Белый пароход»
Юные вокалисты из Московской области выступят на детском музыкальном фестивале «Белый пароход». Конкурсный отбор успешно прошли Татьяна Алексеева из Ногинска, Максим Кирочкин из Солнечногорска, Дмитрий Ладюк из Лобни, Полина Соловьева из Фрязина и Николь Троницкая из Коломны.
Фестиваль направлен на поддержание традиционных ценностей и демонстрирует обществу, что для достижения успеха необходимы талант, способности и трудолюбие. Отмечается, что в проекте участвуют преимущественно дети со сложной судьбой.
В этом году мероприятие будет проходить с 17 июня по 16 июля в Калужской области. Всего участниками фестиваля станут 146 детей из 43 субъектов России.
Напомним, проект основали председатель правления Хабаровского краевого благотворительного фонда «АРИДИ» Ирина Юрьевская и оперный певец Николай Диденко в 2005 году.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.
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