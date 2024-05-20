20 мая 2024, 16:39

Вокалисты из Подмосковья выступят на фестивале «Белый пароход»

Детский музыкальный фестиваль "Белый пароход"
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Юные вокалисты из Московской области выступят на детском музыкальном фестивале «Белый пароход». Конкурсный отбор успешно прошли Татьяна Алексеева из Ногинска, Максим Кирочкин из Солнечногорска, Дмитрий Ладюк из Лобни, Полина Соловьева из Фрязина и Николь Троницкая из Коломны.

Фестиваль направлен на поддержание традиционных ценностей и демонстрирует обществу, что для достижения успеха необходимы талант, способности и трудолюбие. Отмечается, что в проекте участвуют преимущественно дети со сложной судьбой.

В этом году мероприятие будет проходить с 17 июня по 16 июля в Калужской области. Всего участниками фестиваля станут 146 детей из 43 субъектов России.

Напомним, проект основали председатель правления Хабаровского краевого благотворительного фонда «АРИДИ» Ирина Юрьевская и оперный певец Николай Диденко в 2005 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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Дети Концерты Фестивали
20 мая 2024, 17:03
Рыбацкие мостики восстановят на набережной озера Сенеж в Солнечногорске
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Рыбацкие мостики на набережной озера Сенеж в Солнечногорске находятся в аварийном состоянии из-за покосившихся свай. Их приведут в порядок к 1 июня.

Глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков проинспектировал подготовку городского парка и набережной озера Сенеж к летнему сезону. Он осмотрел аварийные мостики на набережной. По словам руководителя муниципалитета, мостики благоустроят и сделают безопасными для отдыхающих.

«Лето придет уже через две недели, а значит, наша задача - своевременно завершить подготовку необходимой инфраструктуры. Здесь должно быть комфортно проводить время всем: семьям с детьми и пенсионерам, любителям активного отдыха и рыбакам, туристам и местным жителям. Недочеты по текущему содержанию обязательно устраним до 1 июня», - рассказал Михальков.

Решили судьбу и здания бывшего спортивного комплекса «Вымпел», где в 2012 году произошел пожар. Объект планируется восстановить за счет средств инвесторов.

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Отдых Солнечногорск Ремонтные работы
20 мая 2024, 17:01
Свыше 1,7 тысячи дефектов на детских площадках устранили в Подмосковье в мае
Фото: Администрация г.о. Балашиха
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Инспекторы ГУСТ Подмосковья уделяют большое внимание содержанию детских площадок в теплое время года. Только в мае в Московской области устранили свыше 1,7 тысячи дефектов игровых элементов.

Поврежденные элементы заменили или отремонтировали, удалили несанкционированные надписи и изображения, провели уборку и промывку прилегающей территории. Работы проводят во всех округах. Например, в Коломне восстановили оплетку качелей, в Одинцове заменили одно из креплений игрового городка, а в селе Саввинская Слобода покрасили элементы малых архитектурных форм.

Жителям Московской области напоминают, что о поломках на детских площадках следует сообщать напрямую в один из территориальных отделов ГУСТ.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся новые лесопарки.

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Благоустройство
20 мая 2024, 16:59
Любителей жарить шашлыки в лесу оштрафовали в Истре
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Истринские лесники поймали нарушителей противопожарного режима в Дедовске. Теперь любителям жарить шашлыки в лесу грозит штраф.

Сотрудники Московской областной противопожарно-спасательной службы и лесничие обнаружили непотушенный мангал и тлеющее дерево, а это неправомерное действие, особенно в пожароопасный период. До 22 мая на территории городского округа Истра сохраняется III класс пожароопасности.

«В последние недели такие случаи в Подмосковье выявлялись неоднократно. Погода стоит сухая, дождей нет. На территории региона продолжает действовать режим противопожарной безопасности», - сообщил старший участковый лесничий Истринского филиала государственного казенного учреждения «Мособллес» Ирина Котенкова.

Напомним, что нарушителей противопожарного режима ждут штрафы: от 15 до 60 тысяч рублей - для физических лиц; от 30 до 110 тысяч рублей - для должностных лиц; от 100 тысяч до двух миллионов рублей - для юридических лиц. Также возможно лишение свободы на срок от восьми лет.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пожароопасную обстановку в лесах Подмосковья возьмут на цифровой контроль.

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Истра Лесные пожары
20 мая 2024, 16:56
Соревнования военных автомобильных инспекций пройдут в Богородском округе
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В селе Ямкино пройдут соревнования «Дорожный патруль». Зрители увидят экстремальное вождение военных автомобильных инспекций.

Участие в соревнованиях примут команды военных автомобильных инспекций из Ленинградского, Московского, Центрального, Восточного и Южного военных округов, команда 100-й военной инспекции, а также команда войсковой части № 28178. Гостей полигона «Ногинский» ждут экстремальное вождение, гонки, преследование и задержка нарушителя, разгон и эффективное торможение, военно-техническая эстафета и многое другое.

«„Дорожный патруль“ - это всегда яркие эмоции и заряд хорошего настроения. Зрелищные показательные выступления на открытии и закрытии конкурса никого не оставят равнодушным. Приглашаем всех желающих», - сказал глава Богородского городского округа Игорь Сухин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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Военные ГИБДД Богородский

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