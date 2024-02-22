Вокалисты из Химок стали серебряными призерами международного фестиваля «Золотое сечение»

За победу боролись 60 конкурсантов. Девушки уже более трех лет занимаются вокалом в студии «Фиеста». Прошедший фестиваль не первый соревновательный опыт для химчанок. Ранее Алиса и Елизавета уже участвовали в нескольких конкурсах федерального и международного уровней.

«Искренне поздравляю девушек с этим достижением. Многофункциональный социальный комплекс „Восход“ на протяжении уже нескольких лет является кузницей юных талантов. Здесь работают опытные педагоги, которые помогают ребятам, направляют и поддерживают», - подчеркнула лидер Движения общественной поддержки Ольга Гончар.

Цель конкурса «Золотое сечение» установление тесных контактов между творческими коллективами различных городов и стран.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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