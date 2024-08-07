Вокалисты из Домодедова получили Гран-при на международном фестивале в Сочи

В Щелковском городском округе продолжается строительство и капитальный ремонт школ. Ход работ, а также готовность других учреждений к новому учебному году проверят на этой неделе.

К 1 сентября должны открыть новый корпус школы № 19 в Медвежьих Озерах. Школы № 3 и № 13 также встретят детей после капитального ремонта. Готовность образовательных учреждений к новому учебному году обсудили на совещании с главой Щелковского городского округа.

В течение недели профильные специалисты должны будут проверить ход капитального ремонта и строительства школ.

«В первую очередь, нас волнует качество содержания дворов, дорог и общественных пространств. Для полноты картины мы ввели интегральный рейтинг управляющих компаний, где отчетливо видно - точечный ли сбой у компании или отторжение командной работы на результат. Помогает понять, с кем нам и - главное - жителям по пути», - прокомментировал глава муниципалитета Андрей Булгаков.

Также на встрече отметили, что школы и детсады муниципалитета укомплектованы кадрами. По этому показателю округ находится в пятерке лучших в Московской области. А учет книг и учебников в библиотеках учреждений теперь идет в системе «Книгозаказ».

Кроме того, на встрече отчитались по поручениям, выполненных на неделе. Так, тротуар во Фряново на Ленинском переулке отремонтировали; асфальт обновили во дворе дома № 12 по улице Текстильщиков.

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