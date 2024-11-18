Вокалисты из Дмитрова стали лауреатами регионального конкурса

Читайте нас в:

Студия эстрадно-джазового вокала «ОСТschool», основанная семь лет назад на базе Останкинской школы Дмитровского района, продолжает радовать своими успехами. Под руководством Елены Шкурко, ее основателя и художественного руководителя, участники студии ежегодно становятся лауреатами различных степеней.

В этом году вокалисты из Дмитровского округа в смешанной категории в номинации «эстрадный вокал» заняли первое место. Особо отличилась солистка студии Мариам Григорян, которая в младшей возрастной категории в номинации «эстрадный вокал. Соло» стала Лауреатом II степени.

Временно исполняющий полномочия главы Дмитровского городского округа Иван Курданин поздравил юных артистов и их наставника с заслуженными наградами.

Эти достижения подчеркивают высокий уровень подготовки и творческий потенциал участников студии «ОСТschool», а также подтверждают важность поддержки и развития дополнительного образования в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».