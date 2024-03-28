Вокалист из Химок выиграл гран-при на международном конкурсе-фестивале

Вместе с ним в конкурсе приняли участие еще 10 человек от 26 лет и старше. Все они соревновались в номинации «Классический вокал». Мероприятие, по словам жителя Химок, помогло ему найти много новых знакомств.

«Такие мероприятия позволяют раскрыть потенциал, проявить себя и показать все способности», - рассказал Чигрин.

В этом году на конкурс, который проходит уже четвертый год подряд, приехало около 200 музыкантов. Депутат Совета депутатов городского округа Юлия Ишкова отметила, что сотрудники сферы образования Химок не перестают ее удивлять. Победителю конкурса она пожелала не останавливаться на достигнутом.