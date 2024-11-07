Военный прокурор рассказал семьям бойцов СВО из Люберец о мерах поддержки

На встрече обсуждали помощь в получении выплат, реабилитацию после ранений и другие вопросы, важные для семей участников специальной военной операции.

«Сотрудники фонда „Защитники Отечества“ и других центров поддержки не только дают ответы на месте, но и сопровождают обращения до полного решения. Это позволяет семьям быстро получить необходимую информацию и помощь», - отметил глава Люберец.

Для удобства и оперативной помощи в Люберцах находятся сразу три организации: фонд «Защитники Отечества», Комитет семей воинов Отечества и Центр поддержки участников специальной военной операции.

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