Военный образцовый оркестр Сухопутных войск России выступит в Одинцове 23 февраля
Военный образцовый оркестр Сухопутных войск Российской Федерации поздравит жителей Одинцова с Днем защитника Отечества. Концерт пройдет в торговом комплексе «Одинцовское Подворье».
Широкие ступени под часами на центральном входе в торговый центр станут концертной площадкой. Для жителей округа прозвучат марши военных лет и популярные современные песни в оригинальной обработке для духового оркестра.
Концерт состоится 23 февраля с 13:00 до 14:00. Руководитель проекта «Подмосковный фермер - Одинцово» Максим Цыбуляк пригласил на концерт всех желающих окунуться в атмосферу праздника.
Ранее военный оркестр под руководством дирижера и подполковника Алексея Филиппова принимал участие в парадах на Красной площади.
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