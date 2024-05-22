Военные следователи провели рейд по поиску уклонистов в Щелкове
Следователи военного следственного отдела по Балашихинскому гарнизону вместе с полицией провели рейд по поиску уклонистов и нелегальных мигрантов в Щелкове. Об этом сообщил источник 360.ru.
«Силовики выявляли потенциальных уклонистов от срочной службы и тех, кто незаконно находится в нашей стране», - сообщил собеседник 360.ru.
По данным источника, в рамках рейда правоохранительные органы проверили 24 частных дома и 345 квартир. В результате проверки составили 47 протоколов об административных правонарушениях, организовано 27 процессуальных проверок, возбуждено 23 уголовных дела.
На прошлой неделе аналогичный рейд прошел в Балашихе, Щелкове, Лосино-Петровском и поселке Фрязево. Правоохранительным органам удалось выявить более 20 уклонистов. На воинский учет поставили 10 человек, четырех привлекли к административной ответственности, а семерых мужчин, недавно получивших российские паспорта, направили на прохождение срочной службы.