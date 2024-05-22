Военные следователи провели рейд по поиску уклонистов в Щелкове

Соревнования по айкидо пройдут в период с 24 по 26 мая в Раменском городском округе. Мероприятие состоится в рамках XII летней спартакиады учащихся России 2024 года.

Состязания проведут среди девушек и юношей во дворце спорта «Борисоглебский» в дисциплинах «кихон-вадза» в парном разряде и «дзюи-вадза» в парном и групповом разрядах. Участие в соревнованиях примут спортсмены из 17 регионов России в возрастной группе 13-15 лет.

Победителей и призеров ожидают награды, среди которые медали и кубки, причем лучшие спортивные коллективы также получат командные награды. Отмечается, что айкидо уже в пятый раз подряд включено в программу летних спартакиад.

Организаторами мероприятия выступают министерство спорта России и национальный совет айкидо России, а проведение соревнований будет соответствовать целям федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография».

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