14 мая 2024, 20:39

Военные следователи Балашихинского гарнизона вычислили более 20 уклонистов

РИА «Новости»
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Более 20 уклонистов от исполнения обязанностей по воинскому учету выявили в Подмосковье в мае текущего года, сообщил источник 360.ru. Проверку проводили военные следователи ВСО СК России по Балашихинскому гарнизону совместно с сотрудниками МВД и военного комиссариата.

Правоохранители устроили проверку в Балашихе, Щелкове, Лосино-Петровском и поселке Фрязево. В результате на воинский учет поставили 10 человек, четырех привлекли к административной ответственности. Еще семерых мужчин, недавно получивших российские паспорта, направили на прохождение срочной службы.

Источник 360.ru отметил, что ведомства планируют и дальше проводить подобные проверки. С начала весенней призывной кампании военные следователи проверили более 700 человек.

МВД РФ Военные СК РФ Россия Мужчины Балашиха Щелково
14 мая 2024, 21:06
Глава Лобни почтила память погибших на СВО
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Глава Лобни Анна Кротова и ее заместитель Владимир Зиновьев почтили память погибших в ходе спецоперации. Они возложили цветы к могилам погибших.

Глава городского округа Лобня Анна Кротова вместе со своим заместителем Владимиром Зиновьевым посетили Луговское кладбище. Они почтили память погибших на специальной военной операции и возложили цветы к могилам лобненцев.

Также Анна Кротова и Владимир Зиновьев посетили могилу бывшего первого заместителя главы городского округа Лобня Анны Кумановой, она внесла большой вклад в развитие города.

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Лобня Военные
14 мая 2024, 20:47
Итоги конкурса «Полицейский Дядя Степа» подвели в Лобне
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В Лобне прошел конкурс детского творчества «Полицейский Дядя Стёпа». Сотрудники Министерства внутренних дел подвели итоги конкурса.

Сотрудники полиции и член Общественного совета при отделе Министерства внутренних дел России по городскому округу Лобня Вадим Стефанишин подвели итоги регионального этапа ежегодного Всероссийского конкурса детского творчества «Полицейский Дядя Степа».

В конкурсе приняли участие ребята дошкольного отделения «Незабудка» школы № 8 и дети сотрудников отдела Министерства внутренних дел России.

Выделили три творческие работы детсадовцев, которые были направлены в Главное управление Министерства внутренних дел России по Московской области для дальнейшего участия в конкурсе уже на региональном уровне.

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Дети Лобня конкурсы
14 мая 2024, 20:20
Разметку на 43 пешеходных переходах обновили в Лобне
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Завершили работы по нанесению разметки на 43 пешеходных переходах. Об этом глава городского округа Лобня Анна Кротова рассказала на оперативном совещании со своими заместителями.

Во дворах покрасили 36 из 46 контейнерных площадок, 4100 погонных метров ограждений, 310 урн. Отремонтировали 10 входных групп.

«На городских территориях помыли и покрасили 23 остановки. Также провели покраску оборудования на 12 детских игровых площадках, в 4 скверах, еще 3 сквера - в работе. Во всех песочницах на общественных территориях обновили песок. Кроме того, поменяли вдоль дорог 13 лавок и 16 урн», - рассказала Анна Кротова.

Начали работы по локальному ремонту межпанельных швов.

Поговорили о планах. Отдельно обсудили подготовку к Единому государственному экзамену. Остановились на важном моменте - обеспечении тишины на прилегающих к школам территорий во время проведения экзаменов. Запланировали проинформировать организации.

На этой неделе, 16 мая, в 17:00 в средней общеобразовательной школе № 2 пройдет выездная администрация.

Также в планах - большое совещание с ресурсниками - поставщиками электроэнергии.

В выходные пройдет городской субботник.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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ЕГЭ Школы Лобня Дороги Работа
14 мая 2024, 20:08
Самые крупные и важные. Андрей Воробьев — о дорожных проектах в Подмосковье
Пресс-служба губернатора Московской области
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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы в регионе. На сегодняшний день идет работа над 53 дорожными проектами, 23 из них — федерального значения.

По его словам, уже в декабре откроется рабочее движение на участках Южно-Лыткаринской трассы.

«Длина всего проекта 45 км, ЮЛА пройдет через пять городских округов и разгрузит несколько трасс: М-2 „Крым“, М-4 „Дон“, М-5 „Урал“ и М-12 „Восток“», - написал Воробьев в своем Telegram-канале.

В этом году разгрузится еще одно направление - участок дороги, где каждый день водители стоят в пробках. Уже запланировано строительство объездной дороги у деревни Малые Вяземы в Одинцовском округе.

«Также в ноябре сдадим обход поселка Октябрьский в Люберцах, в декабре - участок „Ульяно-Непецино“ в Раменском», - рассказал губернатор.

Он добавил, что загруженное Ярославское шоссе соединит с Пироговским, Осташковским и Афанасовским шоссе с выездом на Дмитровское шоссе Мытищинская хорда.

Кроме того, завершится третий этап строительства Северного обхода Лобни с путепроводом через Рогачевское шоссе, а также в этом году откроются четыре путепровода в Аникеевке, Опалихе, Быково и Апрелевке.

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Строительство Андрей Воробьев Дороги

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