Военные следователи Балашихинского гарнизона вычислили более 20 уклонистов

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Завершили работы по нанесению разметки на 43 пешеходных переходах. Об этом глава городского округа Лобня Анна Кротова рассказала на оперативном совещании со своими заместителями.

Во дворах покрасили 36 из 46 контейнерных площадок, 4100 погонных метров ограждений, 310 урн. Отремонтировали 10 входных групп.

«На городских территориях помыли и покрасили 23 остановки. Также провели покраску оборудования на 12 детских игровых площадках, в 4 скверах, еще 3 сквера - в работе. Во всех песочницах на общественных территориях обновили песок. Кроме того, поменяли вдоль дорог 13 лавок и 16 урн», - рассказала Анна Кротова.

Начали работы по локальному ремонту межпанельных швов.

Поговорили о планах. Отдельно обсудили подготовку к Единому государственному экзамену. Остановились на важном моменте - обеспечении тишины на прилегающих к школам территорий во время проведения экзаменов. Запланировали проинформировать организации.

На этой неделе, 16 мая, в 17:00 в средней общеобразовательной школе № 2 пройдет выездная администрация.

Также в планах - большое совещание с ресурсниками - поставщиками электроэнергии.

В выходные пройдет городской субботник.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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