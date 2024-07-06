Военную форму и генератор передали участнику СВО в администрации Чехова

Жителя Чехова призвали на службу в 2022 году в ходе частичной мобилизации. Сейчас он проходит курс лечения и реабилитации после ранения. На встречу с главой он пришел с женой.

Бойцу передали форму. Его жене Александре вручили букет. А детям - настольные игры, мягкую игрушку и фитнес-браслет. Кроме того, для военнослужащего администрация муниципалитета закупила генератор. Встреча состоялась в рамках постоянной поддержки семей военнослужащих, находящихся в зоне специальной военной операции.

По просьбе военнослужащего Михаил Собакин поручил помочь многодетной семье правильно разграничить выделенный им участок: перенести дорогу и незаконно построенный забор соседей.

«Все вопросы, которые есть сегодня у семьи, я лично буду контролировать и сопровождать. Все, что он нас зависит, мы обязательно выполним. Семья будет находится под нашей надежной защитой», - прокомментировал глава Чехова Михаил Собакин.

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