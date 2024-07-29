Военнослужащих в Балашихе наградили медалями и грамотами ко Дню ВМФ
День Военно-морского флота отпраздновали в городском округе Балашиха. По этому случаю медалями и грамотами наградили военнослужащих части № 65257.
Торжественное мероприятие прошло в сквере Славы Российского Флота в микрорайоне Купавна. Приглашенными гостями на мероприятии были депутат Госдумы Вячеслав Фомичев, заместитель главы городского округа Балашиха Михаил Объедков и председатель муниципального совета депутатов Геннадий Попов.
Вячеслав Фомичев за вклад в укрепление и развитие обороноспособности страны наградил благодарственными письмами Госдумы Российской Федерации и памятными медалями «За заслуги» представителей войсковой части № 65257.
В конце программы гостей ждал концерт. На сцене выступила солистка вокальной школы «Бельканто» из Дома культуры «Кучино» Наталья Лисицына, лауреат российских и международных музыкальных конкурсов певец Сергей Новиков и поэт Михаил Подлипалин.
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