Военнослужащая из Истры получила орден Мужества

Год назад девушка работала кинологом Истринского отдела Министерства внутренних дел России. После она подписала контракт с Минобороны и отправилась в зону специальной военной операции в качестве стрелка-санитара.

Девушку наградили за помощь раненым. Во время штурма она, находясь под непрерывным огнем, оказала медицинскую помощь более 50 бойцам. Кроме того, с линии соприкосновения она эвакуировала свыше 70 военнослужащих.

У девушки было осколочное ранение, две контузии. За проявленный героизм ранее ее наградили медалью «За отвагу».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».