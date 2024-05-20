Военно-спортивный праздник «Зарница» прошел в Воскресенске
В Воскресенске прошел военно-спортивный квест «Зарница», организованный муниципальным учреждением «Молодежный центр „Олимпиец“». В мероприятии приняли участие 11 команд.
Ребята проявили мужество и самоотверженность, преодолев 14 этапов состязаний, демонстрируя выносливость, силу, ловкость и смекалку.
Команды успешно справились с поставленными задачами, продемонстрировав не только силу и смелость, но и умение дружить. Победу в соревнованиях одержала команда «Огнеборцы» из Воскресенского колледжа СП № 2.
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