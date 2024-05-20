Военно-спортивный праздник «Зарница» прошел в Воскресенске

Торжественные линейки, посвященные окончанию учебного года, пройдут в школах Подмосковья 24 и 25 мая. В городских округах запланировано более двух тысяч праздничных мероприятий, о чем сообщили в Министерстве образования Московской области.

«В этом году последний звонок прозвенит для 127 тысяч наших выпускников. Более 33 тысяч ребят заканчивают 11-й класс, а из девятого выпускаются почти 94 тысячи школьников», - сообщил первый зампред правительства Московской области Илья Бронштейн.

Впереди у выпускников ответственный период. ОГЭ стартует уже 21 мая с экзаменов по иностранным языкам. А одиннадцатиклассники напишут первые ЕГЭ по литературе, географии и химии 23 мая.

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