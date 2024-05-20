20 мая 2024, 15:46

Военно-спортивный праздник «Зарница» прошел в Воскресенске

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В Воскресенске прошел военно-спортивный квест «Зарница», организованный муниципальным учреждением «Молодежный центр „Олимпиец“». В мероприятии приняли участие 11 команд.

Ребята проявили мужество и самоотверженность, преодолев 14 этапов состязаний, демонстрируя выносливость, силу, ловкость и смекалку.

Команды успешно справились с поставленными задачами, продемонстрировав не только силу и смелость, но и умение дружить. Победу в соревнованиях одержала команда «Огнеборцы» из Воскресенского колледжа СП № 2.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали самым спортивным регионом России.

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Спортсмены Дети Школьники Воскресенск
20 мая 2024, 16:17
Последние звонки в школах Подмосковья прозвенят 24 и 25 мая
Ирина Калашникова
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Торжественные линейки, посвященные окончанию учебного года, пройдут в школах Подмосковья 24 и 25 мая. В городских округах запланировано более двух тысяч праздничных мероприятий, о чем сообщили в Министерстве образования Московской области.

«В этом году последний звонок прозвенит для 127 тысяч наших выпускников. Более 33 тысяч ребят заканчивают 11-й класс, а из девятого выпускаются почти 94 тысячи школьников», - сообщил первый зампред правительства Московской области Илья Бронштейн.

Впереди у выпускников ответственный период. ОГЭ стартует уже 21 мая с экзаменов по иностранным языкам. А одиннадцатиклассники напишут первые ЕГЭ по литературе, географии и химии 23 мая.

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Школы Школьники Образование
20 мая 2024, 16:16
Активисты из Химок предложили идеи для нацпроекта «Молодежь и дети»
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Жители городского округа Химки стали соавторами нового национального проекта «Молодежь и дети». Его концепцию ранее продемонстрировали на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.

Национальный проект «Молодежь и дети» предполагает создание комфортных условий для самореализации молодых людей в России и продвижение традиционных морально-нравственных ценностей. Особое внимание уделят развитию волонтерского движения и активной гражданской позиции.

«В нашей стране огромное внимание уделяется развитию молодежной политики и поддержке подрастающего поколения. Предполагается, что новый нацпроект затронет многие сферы. Это духовно-нравственное воспитание молодежи, помощь с поиском первой работы и дальнейшим трудоустройством для начинающих специалистов и многое другое», - поделился муниципальный депутат Химок Александр Васильев.

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Химки Молодежь Нацпроекты
20 мая 2024, 16:14
Пикниковую зону организовали для жителей Белоозерского
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Зону отдыха с возможностью разведения огня организовали для жителей Белоозерского. В ней есть семь беседок с мангалами, где можно готовить шашлыки.

Лесничий Виноградовского филиала «Мособллеса» Анна Маркова сообщила, что это единственное место в городе, где это разрешено. Все беседки оборудованы крышами, лавочками и столами. Жителей просят сохранять место в чистоте и порядке, разжигать огонь только в мангале и убирать за собой мусор.

Напомним, с 1 апреля на территории Московской области начался пожароопасный сезон. Разжигать огонь в неположенных местах запрещено, включая зоны отдыха, не предназначенные для этого. За нарушение предписаний грозит штраф от 15 до 60 тысяч рублей для физических лиц и до двух миллионов рублей - для юридических лиц, а за умышленный поджог леса предусмотрено до восьми лет лишения свободы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о подготовке к пожароопасному сезону в регионе.

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Отдых Лесные пожары Воскресенск
20 мая 2024, 16:12
Выставка текстильного искусства Перу началась в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Выставка традиционного текстильного искусства Республики Перу открылась в институте культуры в Химках. Среди экспонатов — национальные костюмы, а в программе — изучение процесса создания одежды.

Представители Республики Перу на открытии выставки рассказали о регионе Куско. Студенты из Химок узнали об особенностях быта и национальных чертах местных жителей. Лектором стал выходец из общины коренного населения Паробамба Сесарио Пиментель. Слушатели узнали, как отличить ламу от альпаки, и научились работе с традиционной прялкой. Каждый смог попробовать создать собственное произведения искусства.

«Я очень рад, что нашему институту уделяется особое внимание со стороны посольства и государства Перу. Традиции сохранения и возрождения народной культуры близки не только перуанцам, но и нашим отечественным деятелям культуры. Если говорить более предметно, то выставка призвана для нас открыть другую грань богатой культуры перуанского плоскогорья и познакомиться с традиционным текстильным искусством», - отметил первый проректор Московского государственного института культуры Виталий Слепокуров.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Одежда Выставки Химки Студенты

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