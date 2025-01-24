Военно-спортивную игру «Зарница» провели в лицее № 21 в Химках
Патриотическое мероприятие провели в честь Дня освобождения Московской области от немецких фашистов в Химках. Участники преодолели полосу препятствий и отвели на вопросы викторины.
Участникам рассказали о важности памятной даты в истории нашей страны.
«Наш долг - передать память о героях нашим потомкам. Вечная память защитникам Отечества, павшим на полях сражений за наше общее будущее!» - сказал депутат Мособлдумы Владислав Мирзонов.
Участники команды «Юность Сходня» Амин Бобобеков и Артемий Полушко заняли первое место в соревнованиях.
Мероприятие провели в рамках масштабной патриотической программы «Успех в единстве поколений», которая успешно реализуется в округе с июля прошлого года. Ее главная задача - привить подрастающему поколению чувство любви к Родине.