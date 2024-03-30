Военно-спортивную эстафету «Готов к защите Отечества» провели в Домодедове

Врачи ГБУЗ МО «Видновский перинатальный центр» запатентовали и успешно применяют уникальную технологию по спасению беременных с врастанием плаценты. Акушер-гинеколог родового отделения центра Михаил Белоусов рассказал в интервью ведущей «360» Юлии Минаковской, что это за патология, и какие возможности появились у врачей с новой методикой проведения операции.

Собеседник «360» отметил, что врастание плаценты является «очень грозной акушерской патологией». Она может появиться после предыдущего кесарева сечения.

«Плодное яйцо при следующей беременности имплантируется в рубец на матке и там начинает расти. Оно врастает в рубец, и происходит грозная патология», - объяснил врач.

По его словам, в Подмосковье создана четкая маршрутизация таких пациенток. Если при ранней диагностике (первый и второй скрининг) выявляется патология, то беременные, независимо от места жительства в регионе, направляются на дообследование или отправляются в Видновский ПЦ.

На вопрос ведущей, что эта за методика, и из каких этапов она состоит, врач ответил, что ключевым моментом является подготовка пациентки к данной операции. В 28 недель женщина госпитализируется для заготовки аутоплазмы (из ее крови).

Далее уже во время операции врачи сначала достают ребенка, потом ушивают матку и отделяют один орган, который врос. По словам Белоусова, это очень кропотливая работа. На следующем этапе применяется цифровое оборудование, в частности аппарат Cell Saver.

«Когда происходит кровотечение, мы можем этим аппаратом собрать кровь пациентки. Она просто фильтруется, а после этого возвращается обратно пациентке. Непосредственно при врастании плаценты, рубце на матке, мы это используем всегда», - подчеркнул Белоусов.

Врачи центра практикуют эту операцию с 2014 года, постоянно ее совершенствуя и сохраняя репродуктивное здоровье женщин, резюмировал собеседник «360».

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