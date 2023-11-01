Военно-полевые сборы казаков прошли в Наро-Фоминске
Военно-полевые сборы казаков Отдельского казачьего общества Московской области прошли в Нар-Фоминске. Участие в них приняли свыше 220 человек.
Цель сборов - отработка навыков при действиях в современном бою. Практические занятия проводились по таким дисциплинам, как: тактика действий на поле боя, огневая подготовка, инженерная подготовка, основы управления БПЛА и тактическая медицина.
Отработка действий проводилась под присмотром действующих военнослужащих.
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