Военно-патриотические игры «Зоркий сокол» прошли в Можайске

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Игра «Зоркий сокол» стала в Можайске традицией. На этот раз состязания посвятили началу оборонительных боев под Москвой во время Великой Отечественной войны.

Соревнования прошли на базе полигона «Танк маршрут». Между собой состязались 20 команд. Они участвовали в марш-броске «Дорога победителей», метании гранат, управлении БПЛА и других упражнениях.

Все этапы военно-патриотической игры рассчитаны на проверку военной, спортивной и теоретической подготовки юных патриотов.

В категории 12-14 лет победила команда «Бородинец» МОУ СОШ «Лидер». Второе и третье место заняли «Дети мира» МОУ СОШ «Перспектива» из Колычева и «Вымпел» МОУ СОШ «Созвездие Вента» из Поречья.

В категории 15-17 лет первое место досталось команде «Патриоты России» МБОУ СОШ «Гармония», второе место - команда МОУ СОШ «Гимназия № 4» и третье - команда «ОМОН», МОУ СОШ № 1 Можайска.

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