13 ноября 2024, 11:57

Военно-патриотическая организация «Сова» в Химках отметила 11-летие

Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Военно-патриотическая организация «Сова» отметила 11-летие со дня основания. Праздничное мероприятие по этому случаю провели в многофункциональном социальном комплексе «Восход» городского округа Химки.

Военно-патриотическая организация начала свое существование 5 ноября 2013 года. Ее воспитанники проходят серьезную подготовку к службе в Вооруженных силах Российской Федерации и к поступлению в высшие учебные заведения Министерства обороны России. Главная целью «Совы» является формирование интереса к патриотическому и духовному развитию у юных жителей округа.

«Нашему замечательному коллективу исполняется 11 лет! За это время наши воспитанники и выпускники продемонстрировали выдающиеся результаты, высокий уровень спортивной подготовки, дисциплинированность и мастерство, что позволило нам стать одним из лучших объединений с военной направленностью», - рассказала лидер Движения общественной поддержки Ольга Кириллова.

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Химки Патриотизм
13 ноября 2024, 13:12
Новый скейт-парк открыли в Шатуре
Телеканал «360»
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Для спортсменов–экстремалов в Шатуре построили скейт-парк. Здесь есть конструкции и трамплины как для новичков, так и для профессионалов.

Спортивный объект построили в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». На площадке можно тренироваться одновременно на самокатах, скейтах, роликах и специальных велосипедах.

Новой площадкой впечатлились и участники из «Команды экстрим парков Rampstroy House». Они устроили для новичков мастер-класс.

Площадка сделана из особого, пластичного бетона. Опробовать высокие рампы и похвастаться своими умениями на открытие пришли больше полусотни скейтеров, самокатчики и велосипедистов.

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Спортсмены Шатура
13 ноября 2024, 12:55
Более 1 млн телемедицинских консультаций провели в Подмосковье сначала года
Медиасток.рф
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Подмосковные медики провели почти 1,3 миллиона телемедицинских консультаций с начала года. Онлайн прием возможен только после первичного посещения врача.

«В ходе такого онлайн-приема врач контролирует динамику и ход лечения, дает нужные рекомендации, может закрыть больничный или оформить цифровой рецепт на льготное лекарство. Телемедицина удобна и позволяет сэкономить время на поездке в поликлинику», - сказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Жители Подмосковья могут проконсультироваться с врачом не посещая поликлинику. Записаться на консультацию можно на сайте «Здравоохранение» https://zdrav.mosreg.ru/ , по телефону 122 или на приеме врача.

Здравоохранение Врачи Поликлиники Телемедицина
13 ноября 2024, 12:25
Проект дизайнера из Подольска вошел в топ-3 победителей областной программы
Пресс-служба администрации городского округа Подольск
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Итоги программы наставничества для самозанятых Подмосковья подвели в московском Арт-холле «Музосфера». В число лучших слушателей попала мастер по изготовлению сумок и бижутерии Анна Симоненко из  Подольска.

Участники программы, которую организовал областной центр «Мой бизнес», на протяжении трех недель получали новые знания в области предпринимательства и придумывали новые идеи для развития своего бизнеса. Для слушателей проводили различные вебинары, тренинги и консультации экспертов.

В завершение программы наставники подвели ее итоги и выбрали троих победителей, в числе которых оказалась Анна Симоненко. Мастер производит в Подольске одежду, сумки и бижутерию под брендом Simonena.

Напомним, ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важности помощи бизнесу.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Подольск Бизнес
13 ноября 2024, 12:24
Новые площадки появились в спортшколе «Авангард» в Коломне
Пресс-служба администрации г.о. Коломна
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Спортсмены «Авангарда» из Коломны готовятся к занятиям на обновленных площадках. Теперь у них есть всё для тренировок круглый год.

Здесь завершился масштабный ремонт, благодаря которому северная трибуна стадиона превратилась в многофункциональное пространство для легкоатлетов. Появился современный футбольный газон с подогревом и новое легкоатлетическое ядро с тренажерами. Просторный манеж с беговыми дорожками позволит спортсменам поддерживать форму даже зимой, не прерывая тренировочный процесс.

Сейчас в отделении легкой атлетики школы «Авангард» занимаются более пятисот человек в возрасте от восьми до двадцати шести лет. Для силовых тренировок в подтрибунных помещениях обустроили новый тренажерный зал с оборудованием для работы над разными группами мышц. Закуплено тринадцать современных тренажеров, на которых спортсмены смогут развивать выносливость и укреплять мышцы.

Капитальный ремонт стадиона проведен в рамках областной программы по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Коломна

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