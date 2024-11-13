Военно-патриотическая организация «Сова» в Химках отметила 11-летие

Военно-патриотическая организация начала свое существование 5 ноября 2013 года. Ее воспитанники проходят серьезную подготовку к службе в Вооруженных силах Российской Федерации и к поступлению в высшие учебные заведения Министерства обороны России. Главная целью «Совы» является формирование интереса к патриотическому и духовному развитию у юных жителей округа.

«Нашему замечательному коллективу исполняется 11 лет! За это время наши воспитанники и выпускники продемонстрировали выдающиеся результаты, высокий уровень спортивной подготовки, дисциплинированность и мастерство, что позволило нам стать одним из лучших объединений с военной направленностью», - рассказала лидер Движения общественной поддержки Ольга Кириллова.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».