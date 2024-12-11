Военно-историческая реконструкция боя за Леоново прошла в Чехове

Отряд поисковиков, юнармейцы, школьники и все желающие прошли по «Тропе памяти» в округе. Они повторили маршрут 17-й и 53-й стрелковых дивизий, а также 26-й танковой бригады. Тогда солдаты выполняли приказ отвлечь противника и занять деревни Тунаево и Леоново.

«5 декабря 1941 года началось контрнаступление советских войск под Москвой. И это событие неразрывно связано с историей нашего городского округа», - отметила заместитель главы Чехова Ольга Щукина.

Местом реконструкции стали кирпичные руины, бывшие ранее стеной школы. В те дни погибли и пропали без вести около 500 воинов и ополченцев, но ценой тяжелых потерь защитникам удалось отстоять столицу и обратить захватчиков вспять.

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Осенью 1941-го года на подступах к Москве развернулись ожесточенные бои, переломившие ход войны и отбросившие фашистов от столицы. Ключевую роль в контрнаступлении советской армии и в первой серьезной победе сыграли бои, проходившие на территории Лопасненской земли.