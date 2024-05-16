Воду вернули почти в 500 домов Подмосковья весной под контролем ГУСТ

То же самое касается и горячей воды - она также должна предоставляться непрерывно в течение года. Помимо этого, раз в год проводится плановое отключение для проведения профилактических работ продолжительностью до 14 дней.

Управляющие компании провели необходимые работы в Одинцове. Так, на улице Маршала Жукова восстановили непрерывную подачу горячей воды в дом № 33, а также в доме № 2 на Каштановой улице и доме № 8 в поселке Назарьево.

Напомним, если в доме возникли проблемы с подачей воды, можно оставить заявку по короткому номеру 122*4. Голосовой помощник Женя примет показания и передаст их в работу. Также можно обратиться в Единую диспетчерскую службу через портал ЕДС Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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