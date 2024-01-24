Водоснабжение восстановили в поселке Трехмарьино под Волоколамском

Глава Подмосковья Андрей Воробьев обсудил с представителями «Газпрома» планы по повышению надежности системы энерго- и теплоснабжения. Во встрече поучаствовал заместитель председателя правления компании Виталий Маркелов, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.

Программа «Газпрома» и правительства Подмосковья на 2021–2025 годы предполагает газификацию населенных пунктов, где еще нет голубого топлива. В рамках соцгазификации создали условия для подключения около 107 тысяч домовладений. Трубы прокладывают во всех населенных пунктах, где есть газ - для жителей эта услуга бесплатная.

Заявку на проведение газа можно подать в МФЦ, на сайте Мособлгаза, а также на сайте госуслуг. Темпы реализации программы соцгазификации представлены на интерактивной карте.

Запланирована большая работа «По темпам реализации президентской программы социальной газификации наш регион - в лидерах. У нас 122,7 тысячи принятых заявок, почти 118 тысяч заключенных договоров и 107 тысяч исполненных», - рассказал Воробьев.

Он добавил, что программа очень востребована в том числе среди жителей, которым особенно нужна поддержка. Для них предусмотрели льготные условия подключения.

Модернизация ЖКХ Также на встрече обсудили модернизацию системы ЖКХ Подмосковья. Четыре блочно-модульные котельные помогли улучшить теплоснабжение во время аварии на ГЭМЗ в Солнечногорске. Их установили сотрудники «Газпром теплоэнерго Московской области».

Воробьев рассказал, что на федеральном уровне готовят программу полноценной модернизации ЖКХ до 2030 года. Также Подмосковье сотрудничает с «Газпромом» в сфере теплоэнергетики в рамках девяти крупных соглашений.

Уже в 2024 году в селе Невское построят котельную, еще два таких объекта реконструируют в Воскресенске. Гендиректор «Газпром энергохолдинг» Денис Федоров заявил, что в течение месяца специалисты отработают вопрос увеличения надежности теплоснабжения потребителей с учетом выявленных проблем.

Модернизация системы теплоснабжения в Химках Отдельно Воробьев и представители «Газпрома» обсудили вопрос модернизации системы теплоснабжения в Химках, где компания стала владельцем теплосетей.

«По Химкам нам предстоит провести большую работу. Есть различные технические мероприятия, которые мы обсудим с коллегами, чтобы подготовить и упростить пуск тепла в период 2024–2025 годов», - заявил Федоров.

Ранее Воробьев рассказал о восстановлении работы котельной ГЭМЗ в Солнечногорске. На ней во время новогодних праздников произошла коммунальная авария, из-за которой многие жители остались без тепла.