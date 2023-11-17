Водопады в парке Малевича в Одинцове законсервировали на зиму

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Парк Малевича открылся в декабре 2020 года. Объем искусственного водоема в общественной зоны составляет шесть тысяч кубометров.

«Он представляет собой пруд с двумя водопадами, переходящими в два малых пруда и систему ручьев, впадающих в большое озеро. Вокруг русел посажены водные и лесные растения, по периметру большого пруда организовано несколько деревянных пирсов и смотровая площадка», - уточнили в ведомстве.

Зимой в парке можно покататься на лыжах и погулять по десятикилометровому маршруту в лесу.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о второй жизни традиционных городских парков благодаря программам по благоустройству.

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