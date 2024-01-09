09 января 2024, 19:06

Водоканал Лобни капитально отремонтировал свыше 15 объектов и сетей водопровода за год

Пресс-служба администрации городского округа Лобня
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Итогами о проделанной работе за 2023 год поделились сотрудники Лобненского водоканала. За прошедший год был произведен капитальный ремонт более 15 объектов и сетей, приобретён химический насос на очистные сооружения, а также проведен комплексный ремонт решеток.

В ходе работ по благоустройству была произведена замена участка ветхого водопровода на улице Заречной, модернизация ВЗУ «Восточный», а также произведена замена канализационных сетей домов 1,2,3,8 на улице Деповская и Центра детского творчества.

Была произведена замена аварийного трубопровода водоснабжения дома 12 по улице Кольцевая, восстановление ливневой канализации на улицах Чехова и Букинском шоссе, а также строительство ливневой канализации около школы № 6.

В 2023 году произведена закольцовка в микрорайоне Луговая - соединены сети ВЗУ «Научный городок» и «Фрунзе». Общая протяженность увеличения сети составила 840 метров. Также произведена замена старых сетей на новые.

Ранее Андрей Воробьев рассказывал о работе по модернизации системы ЖКХ в регионе, а также о принципах качества выполнения этих задач.

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ЖКХ Лобня
09 января 2024, 20:18
«Какая вы молодец». Андрей Воробьев похвалил жительницу Климовска за неравнодушие
Телеканал «360»
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Неравнодушная женщина растрогала губернатора Андрея Воробьева во время встречи с жителями в Климовске. Воспользовавшись моментом, она постаралась рассказать ему о всех проблемах, которые волнуют жителей микрорайона.

Главной темой встречи Воробьев с жителями Климовска стало восстановление отопления, однако губернатор выслушал все предложения и жалобы.

Одна из участниц встречи передала сразу несколько пожеланий, накопившихся у местных жителей. В частности, женщина указала на необходимость усовершенствовать маршруты автобусов, позволив ученикам гимназии удобнее до нее добираться.

Выслушав неравнодушную активистку, Воробьев растрогался и обнял женщину, отметив ее желание помочь окружающим. В ответ она призналась, что старается постоянно сообщать губернатору о «мелочах», которые важно устранить.

«Я вам пишу чуть ли не каждую неделю», - отметила женщина, поблагодарившая главу региона за внимание.

«Вот видите, какая вы молодец. Вы за всех беспокоитесь», - ответил Андрей Воробьев.

Посетивший Климовск Воробьев подчеркнул, что живое общение с людьми имеет для властей Подмосковья большую важность, чем сухая статистика. Местные жители высоко оценили неравнодушие губернатора.

Подольск Андрей Воробьев Автобусы
09 января 2024, 18:52
Пассажиры в новогодние праздники воспользовались подмосковным транспортом около 20 млн раз
Unsplash
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Гости и жители Московской области совершили около 20 миллионов поездок на общественном транспорте в новогодние праздники. Почти 11 миллионов поездок зафиксировали в подмосковных автобусах, из них более 6,4 миллиона поездок — на транспорте «Мострансавто».

В региональном Минтрансе уточнили, что наиболее интенсивный пассажиропоток был 30 декабря - в этот день пассажиры совершили более 2,7 миллиона поездок.

Чаще всего пассажиры оплачивали проезд социальными картами жителя Московской области и москвича - 4,5 миллиона транзакций. Также оплата проезда фиксировалась с помощью банковских и транспортных карт.

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Автобусы
09 января 2024, 18:17
Иммерсивное шоу с песнями группы «Король и Шут» прошло в Серпухове
Мария Панина
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Иммерсивный спектакль «Молния для дурака» по мотивам песен группы «Король и Шут» прошел в Серпухове. Шоу для зрителей подготовили участники детской театральной студии «Маска».

Сюжет шоу построен вокруг приключений героя - Дурака, который пытался поймать молнию, встречаясь с разными персонажами песен. Представление началось еще в холле, который для этого превратили в таверну. После этого сами персонажи проводили зрителей в зал, где они смогли насладиться зрелищем на расстоянии вытянутой руки.

«Мы специализируемся на сказках, поэтому выбрали „Короля и Шута“. По поводу декораций возникла сложность - когда зритель на сцене, обычно мы закрываем занавес и меняем их. В этом случае сделали сразу три локации и переводили действие и внимание зрителя из одной в другую. Костюмы тоже сделали сами», - прокомментировал режиссер.

Юные актеры исполнили известные песни из репертуара группы, адаптированные под сюжет. Зрители же стали полноправными участниками действия и даже смогли попробовать себя в роли марионеток в финальной сцене.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша новогодних мероприятий, которая пополняется каждый день.

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Серпухов Концерты
09 января 2024, 18:03
Микроскопы для сложных операций поступили в больницы Ногинска и Видного
Минздрав МО
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Больницы Ногинска и Видного получили два новых операционных микроскопа, с помощью которых проводятся сложные нейрохирургические операции. Аппараты уже введены в работу и используются врачами.

«Новое оборудование позволяет врачам во время операции получать изображение высокой четкости, что в свою очередь влияет на эффективность проводимого лечения. На закупку аппаратов направили более 34 миллионов рублей», - рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Инфракрасный модуль выдает хирургу информацию о проходимости сосудов мозга. Изображение передается на монитор.

«Новый микроскоп имеет уникальные возможности. Это более высокая эффективность, радикальность и безопасность операций при очень сложной сосудистой патологии головного и спинного мозга», - рассказал главный врач Ногинской больницы Сергей Лившиц.

Микроскоп используется при операциях после инсульта, опухолях головного мозга, а также при патологиях позвоночного столба. Прибор позволяет контролировать оперативное вмешательство в мельчайших подробностях. Изображение транслируется на монитор, где его видит вся бригада врачей.

Оборудование закуплено по поручению губернатора региона Андрея Воробьева.

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Здравоохранение Больницы Врачи Видное

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