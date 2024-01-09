Водоканал Лобни капитально отремонтировал свыше 15 объектов и сетей водопровода за год

В ходе работ по благоустройству была произведена замена участка ветхого водопровода на улице Заречной, модернизация ВЗУ «Восточный», а также произведена замена канализационных сетей домов 1,2,3,8 на улице Деповская и Центра детского творчества.

Была произведена замена аварийного трубопровода водоснабжения дома 12 по улице Кольцевая, восстановление ливневой канализации на улицах Чехова и Букинском шоссе, а также строительство ливневой канализации около школы № 6.

В 2023 году произведена закольцовка в микрорайоне Луговая - соединены сети ВЗУ «Научный городок» и «Фрунзе». Общая протяженность увеличения сети составила 840 метров. Также произведена замена старых сетей на новые.

Ранее Андрей Воробьев рассказывал о работе по модернизации системы ЖКХ в регионе, а также о принципах качества выполнения этих задач.

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