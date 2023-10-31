31 октября 2023, 17:29

Водоем возле деревни Давыдово очистили от мусора по программе «100 прудов и озер»

Дарья Московцева
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Водоем вблизи деревни Давыдово Орехово-Зуевского округа привели в порядок по губернаторской программе «100 прудов и озер». Местные жители любят проводить здесь время, купаться и рыбачить.

Специалисты провели целый комплекс работ по ликвидации последствий засорения - они извлекли скопившийся мусор и коряги, собрали ветки и стволы упавших в воду деревьев. Помимо этого, с поверхности убрали ряску и тину.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что к концу ноября в Подмосковье благоустроят еще девять общественных территорий.

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Орехово-Зуево Экология
31 октября 2023, 18:58
Программа наставничества для предпринимателей начнется в Подмосковье 2 ноября
Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области
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Акселерационная программа наставничества 2.0. для предпринимателей Подмосковья стартует 2 ноября. К участию приглашают представителей бизнеса, применяющих специальный налоговый режим.

Участников программы ждут вебинары по увеличению продаж, маркетингу, упаковке продукции и других аспектах, необходимых для ведения бизнеса. В конце обучения предпринимателям предстоит защитить свои проекты перед экспертной комиссией.

Участие в проекте бесплатное. Узнать о программе обучения и зарегистрироваться можно по ссылке. Чтобы стать наставником проекта, необходимо заполнить анкету.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что пропускную способность терминально-логистического центра «Белый Раст» в Дмитрове увеличат благодаря сотрудничеству с Китаем.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Инвестиции Бизнес
31 октября 2023, 18:32
Фестиваль единоборств пройдет в Клину 11 ноября
Unsplash
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Масштабный фестиваль единоборств состоится в Клину 11 ноября в 14:00. Принять участие смогут все желающие вне зависимости от возраста.

В программу мероприятия включены выступления спортсменов-единоборцев, а также показательные бои. Борцы выступят в таких стилях, как: самбо, кок-бокс, карате и других. Все желающие смогут попробовать свои силы в жиме лежа и рывке гири, а также поучаствовать в лотерее.

Помимо этого, гости фестиваля Сергей Агаджанян по прозвищу Русский Халк и Сергей Чуприна продемонстрируют сценический силовой экстрим.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о строительстве 13 крупных спортивных объектов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Клин Спортсмены
31 октября 2023, 18:14
Усадьбу Тимохово-Салазкино отреставрировали в Видном
Дарья Московцева
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В советские годы на территории Тимохово-Салазкино размещался пионерский лагерь, а совсем недавно здесь провели масштабную реставрацию, превратив исторический усадебный комплекс в новую точку притяжения для жителей города и туристов.

Так, на месте бывших Тимоховских торговых рядов открылся фуд-корт и фермерский рынок, где можно приобрести свежую продукцию от местных производителей. Рядом работает ресторан и кафе-библиотека.

После трапезы посетители могут провести время в одной из мастерских, в музее или прогуляться по дорожкам благоустроенного усадебного парка.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Видное
31 октября 2023, 17:58
Министерство благоустройства рассказало о планах по преображению Подмосковья в 2024 году
Unsplash
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Министерство благоустройства поделилось планами по преображению Московской области в 2024 году. В ведомстве сообщили, что в регионе приведут в порядок пешеходные зоны, площади и набережные.

Так, в Дзержинском обустроят сквер Громцева, в Дубне обновят улицу Центральную, а в в Дмитрове реконструируют Советскую площадь. Помимо этого, в Протвине приведут в порядок Лесной бульвар, а Воскресенск получит обновленный Ледовый дворец «Химик».

Также преображение затронет Луховицы, Сергиев Посад, Волоколамск и другие округа. В ведомстве уточнили, что каждый из запланированных объектов уникален и предназначен для обогащения городского ландшафта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об обновленной набережной озера Киово в Лобне. Там обустроили места для активного и спокойного отдыха.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство

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