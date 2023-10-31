Водоем возле деревни Давыдово очистили от мусора по программе «100 прудов и озер»
Водоем вблизи деревни Давыдово Орехово-Зуевского округа привели в порядок по губернаторской программе «100 прудов и озер». Местные жители любят проводить здесь время, купаться и рыбачить.
Специалисты провели целый комплекс работ по ликвидации последствий засорения - они извлекли скопившийся мусор и коряги, собрали ветки и стволы упавших в воду деревьев. Помимо этого, с поверхности убрали ряску и тину.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что к концу ноября в Подмосковье благоустроят еще девять общественных территорий.
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