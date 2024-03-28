Водителям Воскресенска напомнили правила перевозки детей

Акция безопасности прошла в рамках социального раунда «Один щелчок спасает жизнь», который проходит в Подмосковье с 25 марта по 21 апреля 2024 года.

Сотрудники Госавтоинспекции и школьники напомнили участникам дорожного движения о важности использования ремней безопасности и удерживающих устройств при перевозке детей в машине. После всем вручили тематические памятки.

Ранее пресс-служба городского округа Воскресенск сообщила , что на восьми улицах оборудовали парковки для электросамокатов. Локации выбрали на основе предложений каршеринговой компании с учетом мнения дорожных специалистов.

Напомним, губернатор Андрей Воробьев рассказал, что более тысячи дорог приведут в порядок в Подмосковье в 2024 году. Он подчеркнул, что соответствующее решение было принято после обращения жителей региона.

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