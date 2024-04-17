Водителям в Одинцове напомнили о мерах безопасности за рулем

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Сотрудники Госавтоинспекции также освежили знания автомобилистов о правилах дорожного движения и вручили им информационные буклеты с полезными рекомендациями.

Ранее автоинспекторы провели профилактическую беседу с сотрудниками служб доставки в Одинцове. Они напомнили курьерам об ответственности за нарушение правил дорожного движения, а также о необходимости спешиваться в местах большого скопления людей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о системных мерах по борьбе с половодьем и ямами в регионе.

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