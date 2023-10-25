Водителям Подмосковья напомнили о наказании за грязные госномера
Рейды ГИБДД по выявлению нарушений правил установки госномера автомобиля прошли на открытом в сентябре участке М-12 «Восток» от Москвы до Арзамаса. Водителям рекомендуется проверять состояние номеров перед поездкой, чтобы не получить штрафы.
Отметим, что работа по выявлению нарушителей, намеренно скрывающих свои госномера, а также тех, кто ездит с грязными или нечитаемым номерами, ведется на регулярной основе на трассе М-12.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог. Среди особо важных он отметил трассу М-12 от Москвы до Казани.
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По итогам проверок представители дорожной инспекции вынесли 12 постановлений по части 2 ст. 12.2. КоАП РФ. Данное нарушение предусматривает административную ответственность в виде штрафа в размере пяти тысяч рублей. Также предусмотрено лишение права управления транспортными средствами на срок от одного до трех месяцев. Кроме того, сотрудники ГИБДД вынесли 10 постановлений за нечитаемые номера. Об этом сообщили в ГК «Автодор».