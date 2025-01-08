08 января 2025, 19:22

Водителя маршрутки в Подмосковье привлекли к ответственности за тарифы на проезд

Медиасток.рф
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Пассажиры маршрутки в Подмосковье пожаловались на необоснованное ценообразование. Так, проезд по терминалу обходился в 85 рублей, по номеру телефона — 65 рублей, а наличными — 50 рублей. Минтранс Подмосковья взял ситуацию на контроль.

По словам пассажиров, оплачивать проезд наличными было выгоднее всего, потому что водитель присваивал деньги себе.

«Сотрудники административно-пассажирской инспекции Минтранса Подмосковья оперативно вышли на маршрут с целью проведения проверки способов оплаты проезда. Водитель был привлечен к административной ответственности», - уточнили в ведомстве.

Дороги Автобусы
08 января 2025, 20:04
Ракета с двигателями химкинского производства стартовала с космодрома Байконур
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Специалисты Роскосмоса успешно запустили ракету «Союз-2.1б» с системой дистанционного зондирования Земли «Ресурс-П» № 5. Двигатели для космического аппарата разработали в Научно-производственном объединении «Энергомаш» городского округа Химки.

Ракетные двигатели Р Д-107/108 первой и второй ступени, которые позволили ракете-носителю «Союз-2.1б» успешно стартовать с космодрома Байконур, создали в Научно-производственном объединении «Энергомаш». Двигатель РД0124 третьей ступени разработали в Конструкторском бюро химавтоматики, которое также возглавляет «Энергомаш».

Ракету запустили со стартового комплекса 31-й площадки космодрома Байконур. Все двигатели отработали в штатном режиме.

Отметим, космический аппарат «Ресурс-П» используют для обновления карт, для выполнения рабочих задач Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Министерства чрезвычайных ситуаций России, Федерального агентства по рыболовству, Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, а также для получения информации в области контроля и охраны окружающей среды.

Ракеты Химки Роскосмос Космос
08 января 2025, 17:51
Рождественский турнир по спортивным единоборствам прошел в Подольске
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Событие организовала Ассоциация спортсменов и спортивных клубов «Кузнечики» при поддержке депутата Совета депутатов Подольска Евгения Исаева. В состязаниях по единоборствам приняли участие порядка 70 детей в возрасте от шести до 11 лет.

Шестой ежегодный Рождественский турнир по спортивным единоборствам прошел в микрорайоне Кузнечики на базе школы № 32 городского округа Подольск.

В соревнованиях участвовали ребята трех возрастных категорий: от шести до семи лет, от восьми до девяти лет и 10-11 лет. Второй год подряд спортсмены из обнинского клуба единоборств «Лукас» также приезжают в Подольск на Рождественский турнир.

Первое место завоевали юные самбисты из клуба «Добрыня», почетное второе заняли ребята из спортклуба кудо «Титан», а третью ступень пьедестала разделили борцы из клуба универсального боя «Скорпион» и клуба единоборств «Лукас» из Обнинска.

Наградили победителей и призеров директор школы № 32 Светлана Тухватулина и настоятель Никольского храма протоиерей Алексий Суриков. Спортсменам вручили медали и грамоты. Помимо этого, всем участникам раздали подарки к Рождеству.

Спортсмены Подольск
08 января 2025, 17:36
Футболисты из Подольска провели занятие для детей из Курской и Донецкой областей
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В пункте временного размещения, который организовали в детско-юношеском оздоровительном центре «Мечта» в Подольске, для детей из Курской и Донецкой областей провели мастер-класс по футболу. Секретами игры с ребятами поделились юные спортсмены из команды «Витязь-2010».

Для детей организовали эстафеты и тренировки по футболу. Участники мероприятия смогли показать свою скорость, маневренность, ловкость. Дебютанты юношеской футбольной лиги «Центр-3» давали советы ребятам, делились секретами и мастерством, вдохновляли малышей на достижения. Играли воспитанники детско-юношеского оздоровительного центра «Мечта», надев новогодние колпаки.

Такие мероприятия помогают детям не только весело и полезно провести время, но развить командный дух, получить спортивные навыки, укрепить здоровье.

В конце мастер-класса всем участникам раздали сладкие подарки и сувениры.

Спортсмены Подольск Футбол
08 января 2025, 17:12
Отделение «Союза женщин России» в Химках реализовало 17 проектов в 2024 году
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Участницы отделения «Союза женщин России» в городском округе Химки подвели итоги работы за 2024 год. Всего в прошлом году они реализовали 17 проектов по семи направлениям.

Самыми активными в 2024 году были Совет семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья и Комитет по женскому здоровью. Также на встрече отметили социально-образовательный проект «Мотиватор-тин».

Выдающимся участницам организации вручили благодарственные письма от председателя Московского областного регионального отделения «Союза женщин России» Екатерины Богдасаровой.

«В 2025 году мы планируем продолжать работу по уже заданным направлениям, развивать и масштабировать проекты. А также запустим новые социально-значимые инициативы, уделяя особое внимание мероприятиям, приуроченным к юбилею Победы в Великой Отечественной войне», - поделилась председатель Химкинского отделения «Союза женщин России» Ольга Бахмутова.

Перед гостями встречи выступили артисты вокальной студии «КузинаСтар». А заведующая Центра общественного здоровья Химкинской больницы, участница Химкинского отделения «Союза женщин России», поэтесса Ольга Чиркова прочитала свои стихи.

Ранее отделение «Союза женщин России» в Химках организовало форум «Здоровая семья - здоровая Россия». Ведущие врачи Подмосковья рассказали жителям и гостям округа о главных показателях здоровья, правильном питании, профилактике заболеваний и многом другом.

Химки Союз женщин России

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