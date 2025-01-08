Водителя маршрутки в Подмосковье привлекли к ответственности за тарифы на проезд

Специалисты Роскосмоса успешно запустили ракету «Союз-2.1б» с системой дистанционного зондирования Земли «Ресурс-П» № 5. Двигатели для космического аппарата разработали в Научно-производственном объединении «Энергомаш» городского округа Химки.

Ракетные двигатели Р Д-107/108 первой и второй ступени, которые позволили ракете-носителю «Союз-2.1б» успешно стартовать с космодрома Байконур, создали в Научно-производственном объединении «Энергомаш». Двигатель РД0124 третьей ступени разработали в Конструкторском бюро химавтоматики, которое также возглавляет «Энергомаш».

Ракету запустили со стартового комплекса 31-й площадки космодрома Байконур. Все двигатели отработали в штатном режиме.

Отметим, космический аппарат «Ресурс-П» используют для обновления карт, для выполнения рабочих задач Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Министерства чрезвычайных ситуаций России, Федерального агентства по рыболовству, Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, а также для получения информации в области контроля и охраны окружающей среды.