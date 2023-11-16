Водителя автобуса в Лобне уволили за грубость в общении с пассажиром

Пассажиры «Мострансавто» совершили почти 106 миллионов поездок осенью

Осенью пассажиры транспортной компании «Мострансавто» совершили в автобусах предприятия почти 106 миллионов поездок, это на 20% больше осеннего периода прошлого года, сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Больше всего поездок совершили пользователи общественного транспорта с помощью социальных карт - свыше 51 миллиона. Банковскими картами проезд оплатили около 32 миллионов раз, а картами «Стрелка» и «Тройка» - свыше 22 миллионов.

«Чаще всего жители и гости Подмосковья пользовались услугами маршрутов № 368 „ст. МЦД Долгопрудная - Москва (м. Ховрино)“, на нем пассажиры совершили более 994 тысяч трансакций», - уточнили ведомстве.

На втором по популярности месте оказался маршрут № 22 «ст. Пушкино - Ивантеевка (м/р Детская)» - почти 990 тысяч поездок, на третьем - № 21 «ст. Пушкино - Красноармейск» с показателем в более 712 тысяч операций.

Крупнейший подмосковный перевозчик «Мострансавто» получил 1,3 тысячи новых автобусов большого и среднего классов в этом году. Об этом рассказал губернатор Андрей Воробьев.

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