Водителя автобуса в Лобне уволили за грубость в общении с пассажиром
Минтранс Подмосковья поручил уволить водителя автобуса, который нахамил пассажирам на маршруте № 9 «Красная Поляна — Депо — станция Лобня». Мужчина отказался опустить аппарель для входа в салон женщины с коляской и продемонстрировал неприличный жест.
«Считаю, что данное поведение недопустимо, а тем более в сфере услуг. Перевозчику дано поручение уволить сотрудника за нарушение правил перевозки и хамство пассажирам, а также провести дополнительный инструктаж со всеми водителями компании. С сегодняшнего дня водитель не работает в организации», - сообщил министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.
Если водитель нарушил правила перевозки или этики, пассажир может сообщить об этом в Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья по телефону горячей линии +7 (495) 228-19-19.
Перед Подмосковьем стоит задача значительно повысить уровень культуры транспортного обслуживания , отметил губернатор Андрей Воробьев. Систему меняют поэтапно.
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