Водители «Мострансавто» прошли инструктаж по правилам перевозки детей

Водителям напомнили о запрете высаживать детей из автобусов, а также разъяснили правила оплаты ученической картой «Стрелка», по которой действуют льготные тарифы. Родителям необходимо следить за балансом и вовремя пополнять его. Всю необходимую информацию можно найти на сайте strelkacard.ru.

В Минтрансе Подмосковья напомнили, что у детей нет права бесплатного проезда в автобусах, поэтому нужно оплачивать проезд. Законом установлен лишь запрет принудительной высадки безбилетного ребенка. В «Мострансавто» такой запрет действует с 2017 года. Однако если с ребенком едут его родители или родственники, то они обязаны оплатить проезд за него любым безналичным способом по действующему тарифу. Иначе пассажиру грозит штраф.

Не допустить роста жалоб на общественный транспорт - одна из знаковых задач, подчеркнул губернатор Андрей Воробьев. В зависимости от сезона пассажирам важно наличие и кондиционеров, и обогревателей.

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