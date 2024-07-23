Водители «Мострансавто» получили более 200 благодарностей с начала года

Водителей благодарили за возврат утерянных вещей и понимание.

«Всегда вежливый, внимательный, подождет, притормозит, если человек припоздал», «благодарим за комфортное вождение, движение по расписанию», «добросовестное отношение к своим служебным обязанностям» - такие отзывы получали сотрудники «Мострансавто» в этом году.

Все обращения и пожелания на тему транспортной работы можно оставить по телефону Единой линии связи предприятия 8 (800) 700-31-13, на странице в социальной сети ВКонтакте, через чат-бот в Telegram и личный кабинет на официальном сайте mostransavto.ru.

Подмосковье реализует крупную закупку новых автобусов , рассказал губернатор Андрей Воробьев. Вместе с тем в регионе внедряют все больше цифровых сервисов для удобства пассажиров.

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