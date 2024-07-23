23 июля 2024, 13:03

Водители «Мострансавто» получили более 200 благодарностей с начала года

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Пассажиры компании «Мострансавто» оставили 216 позитивных отзывов о работе водителей автобусов с начала года. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Водителей благодарили за возврат утерянных вещей и понимание.

«Всегда вежливый, внимательный, подождет, притормозит, если человек припоздал», «благодарим за комфортное вождение, движение по расписанию», «добросовестное отношение к своим служебным обязанностям» - такие отзывы получали сотрудники «Мострансавто» в этом году.

Все обращения и пожелания на тему транспортной работы можно оставить по телефону Единой линии связи предприятия 8 (800) 700-31-13, на странице в социальной сети ВКонтакте, через чат-бот в Telegram и личный кабинет на официальном сайте mostransavto.ru.

Подмосковье реализует крупную закупку новых автобусов , рассказал губернатор Андрей Воробьев. Вместе с тем в регионе внедряют все больше цифровых сервисов для удобства пассажиров.

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Автобусы Водители
23 июля 2024, 14:06
Компания из Мытищ присоединилась к нацпроекту «Производительность труда»
Компания «Хелима Рус»
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Еще одним подмосковным участником национального проекта «Производительность труда» стала компания «Хелима Рус» из Мытищ. На предприятии прошло стартовое совещание с представителями Регионального центра компетенций Московской области.

Эксперты помогут компании без дополнительных затрат оптимизировать рабочие процессы на всех этапах, о чем рассказали в Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

Компания «Хелима Рус» делает алюминиевый профиль и аксессуары для стеклопакетов. Для участия в нацпроекте выбрали линию дистанционного профиля для стеклопакетов, где будут внедрять методики и инструменты бережливого производства С помощью нацпроекта планируется на 12% увеличить эффективность работы сотрудников и на 10% уменьшить объем незавершенного производства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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Мытищи Нацпроекты
23 июля 2024, 14:03
Праздник Казанской иконы Божией Матери прошел в Балашихе
Пресс-служба администрации Балашихи
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Праздник Казанской иконы Божией Матери отметили на территории бывшей графской усадьбы в Балашихе. Здесь для прихожан организовали бесплатные угощения и концерт от артистов сельского центра культуры и досуга «Рассвет».

В бывшем имении графа Петра Румянцева-Задунайского Троицое-Кайнарджи в Балашихе собрались прихожане, представители администрации и депутаты Московской областной Думы.

«Так совпало, что сегодня не только день Казанской иконы Божией Матери, но еще 250 лет присоединения Крыма к России. И первый владелец этой усадьбы - Петр Румянцев был героем Русско-турецкой войны. Это историческое место, и мы стараемся помогать в восстановлении всего комплекса. В храме приведен в порядок свод, колонны в правом приделе. Также продолжаются работы по фундаменту», - рассказал депутат Московской областной Думы Тарас Ефимов.

Реставрация церкви ведется около 10 лет. Кровля уже отремонтирована, сейчас восстанавливают белокаменные цокольные колонны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте есть афиша мероприятий , которая пополняется каждый день.

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Балашиха
23 июля 2024, 14:02
Минэкологии Подмосковья напомнило о важности раздельного сбора отходов
Медиасток.рф
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Подмосковная молодежь активно участвует в экологических акциях и проектах. Школьники и студенты помогают расчищать берега рек, посещают экскурсии на комплексы переработки и учатся разделять отходы. О том, как в регионе развивается экологическое просвещение, рассказали в подмосковном Минэкологии.

Экологическое просвещение - одна из важных задач государства. Чтобы научить жителей разделять отходы и бережно относиться к природе, в Подмосковье регулярно проводят тематические акции и проекты. Так, в парке имени Лазутиной в Одинцове недавно состоялся Экофест - на нем торжественно открыли скамейку, полностью сделанную из переработанного пластика. Как отметил глава Минэкологии Подмосковья Тихон Фирсов, этот материал хорошо подается ремонту - его не нужно красить, а появившиеся царапины можно легко разгладить специальным утюжком.

Эко-фестиваль состоялся в Одинцове в четвертый раз. На него стараются привлечь как можно больше молодежь. По мнению заместителя министра экологии региона Вадима Воронцова, важно с детства объяснять жителям о важности раздельного сбора.

После участия в таких мероприятиях дети делятся полученной информацией с родителями, тем самым вовлекая в экологический образ жизни и взрослых.

Показать важность бережного отношения к природе помогают и экскурсии на комплексы переработки. Там ребятам показывают наглядно, что происходит с мусором после того, как он попадает в бак. Теперь его не закапывают, а тщательно сортируют.

Для еще большей мотивации перехода на экологичный образ жизни молодежь посещает особо охраняемые природные территории. В них можно увидеть своими глазами флору и фауну Подмосковья - рассмотреть растения, понаблюдать за птицами и отдохнуть у воды. Всего таких открытых заповедных уголков в регионе более 260.

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Минэкологии Подмосковья Экология Мусор
23 июля 2024, 13:55
Более 160 тысяч звонков поступило на горячую линию главного врача Подмосковья с начала года
Медиасток.рф
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Более 160 тысяч раз позвонили жители Подмосковья на горячую линию главного врача региона с начала года. Благодаря сервису все желающие могут не только задать вопросы по работе медучреждений, но и оставить свои отзывы и предложения.

«Горячая линия позволяет руководителям медорганизаций оперативно принимать решения в организации работы. За все время работы обработано порядка 480 тысяч звонков», - рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Позвонить на горячую линию можно по единому номеру телефона 8 (498) 602-03-59 по рабочим дням с 9:00 до 18:00. После ответа оператора необходимо набрать добавочный, который соответствует нужной медицинской организации. Узнать добавочный номер можно на сайтах медицинских организаций.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

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